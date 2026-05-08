МУП Српске стаје у крај лажним боловањима

Министарство унутрашњих послова Републике Српске одлучило је да стане у крај пракси по којој су поједини полицајци избјегавали одговорност за теже повреде дужности чекајући да њихов случај "застари" због боловања или другог одсуства.
Нови Приједлог закона о полицији и унутрашњим пословима, који ће се пред посланицима Народне скупштине Републике Српске наћи по хитном поступку на редовној сједници заказаној за 19. мај доноси промјену застара дисциплинског поступка више неће тећи док је полицајац одсутан.
"С обзиром на законске рокове за покретање и вођење дисциплинског поступка, у пракси су чести случајеви наступања застаре за покретање или вођење дисциплинског поступка због одсуства полицијског службеника, због привремене спријечености за рад, те је предвиђена могућност прекида дисциплинског поступка у случају одсуства полицијског службеника, у којем рокови застаре не теку", наводи се у образложењу закона.
Осим лова на оне који избјегавају дисциплинску комисију, МУП уводи и “брзу траку” за оне који се кају.
"Предвиђена је могућност да се дисциплински поступак води по скраћеном поступку, уколико полицијски службеник који се терети за тежу повреду дужности приликом давања изјаве у унутрашњем поступку призна извршење теже повреде дужности, чиме се доприноси ефикасности и економичности дисциплинског поступка", наводи се у разлозима за доношење закона.
Такође, пооштрена су правила и код отказа јер жалба више неће одгађати извршење рјешења о престанку радног односа, што значи да полицајац одмах остаје без униформе и легитимације.
"Наиме, у случају престанка радног односа вољом полицијског службеника, када полицијски службеник наврши 55 година живота и 40 година пензијског стажа или 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако се полицијски службеник у року од пет радних дана од дана истека неплаћеног одсуства не врати на рад, губитком држављанства Републике Српске, односно БиХ, ако је полицијском службенику правоснажном пресудом изречена безусловна казна затвора и ако је полицијски службеник приликом заснивања радног односа дао нетачне и непотпуне податке који су од значаја за заснивање радног односа у Министарству, жалба не одгађа извршење рјешења", наводи се у образложењу, преноси "Српскаинфо".
