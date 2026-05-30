Тешка несрећа у Црној Гори, погинуле двије особе

30.05.2026 12:42

Фото: Služba zaštite i sapašavanja BP

У саобраћајној несрећи која се десила данас, 30. маја, на путу Губавац - Бистрица у мјесту Лозна Лука, у Бијелом Пољу, погинуле су двије особе.

Страдали су возач и сувозач. На лицу мјеста је полиција, екипа Хитне службе и двије екипе Службе заштите и спасавања.

Како су саопштили из Службе заштите и спашавање у несрећи је учествовало једно возило које је из за сада непознатог разлога слетјело са пута.

Увиђај је у току.

Саобраћајна несрећа полицији је пријављена у девет сати и 47 минута.

(РТЦГ)

