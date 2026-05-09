Каран: Са Путином о проширењу билатералне сарадње

09.05.2026 16:31

Предсједник Републике Српске Синиша Каран био је јутрос први страни званичник на поздраву у Кремљу код предсједника Руске Федерације Владимира Путина.
Предсједник Републике Српске Синиша Каран намјерава да на састанку са предсједником Руске Федерације Владимиром Путином разговара о проширењу билатералне сарадње.

"Наравно, наставићемо нашу свестрану сарадњу са Русијом, која се годинама спроводи у свим областима, прије свега у сфери економије, енергетике, саобраћаја, образовања и медицине. Подсјетићу да имамо велики број потписаних меморандума, протокола и споразума са Руском Федерацијом, и видјећемо гдје бисмо могли још више развијати и настављати нашу сарадњу", рекао је он за ТАСС у свом првом интервјуу за руске медије.

Каран је такође захвалио Русији на подршци Дејтонском мировном споразуму о миру у Босни и Херцеговини из 1995. године.

"Желим да нагласим да је то за нас једно од најважнијих питања, јер Дејтонски мировни споразум гарантује уставноправну позицију Републике Српске и равноправност српског народа са другим конститутивним народима Босне и Херцеговине", истакао је предсједник.

