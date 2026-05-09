Каран: Са Путином о проширењу билатералне сарадње

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран намјерава да на састанку са предсједником Руске Федерације Владимиром Путином разговара о проширењу билатералне сарадње.
"Наравно, наставићемо нашу свестрану сарадњу са Русијом, која се годинама спроводи у свим областима, прије свега у сфери економије, енергетике, саобраћаја, образовања и медицине. Подсјетићу да имамо велики број потписаних меморандума, протокола и споразума са Руском Федерацијом, и видјећемо гдје бисмо могли још више развијати и настављати нашу сарадњу", рекао је он за ТАСС у свом првом интервјуу за руске медије.
Каран је такође захвалио Русији на подршци Дејтонском мировном споразуму о миру у Босни и Херцеговини из 1995. године.
"Желим да нагласим да је то за нас једно од најважнијих питања, јер Дејтонски мировни споразум гарантује уставноправну позицију Републике Српске и равноправност српског народа са другим конститутивним народима Босне и Херцеговине", истакао је предсједник.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Србија
2 ч0
Здравље
2 ч0
Свијет
3 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
4 ч0
Најновије
Тренутно на програму