Додик са Лавровом: Настављамо јачати сарадњу

Аутор:

АТВ
09.05.2026 15:14

Сусрет Милорада Додика и Сергеја Лаврова у Москви на Дан побједе
Фото: Screenshot / X

Предсједник Милорад Додик састао се данас у Москви с руским шефом дипломатије Сергејем Лавровом и поручио да се наставља јачати сарадња заснована на поштовању и заједничким интересима.

"Срдачан сусрет у Москви с министром спољних послова Руске Федерације Сергејем Лавровом. Република Српска цијени пријатељске односе и подршку Русије, као и међусобно разумијевање, које градимо годинама. Настављамо да јачамо сарадњу засновану на поштовању, стабилности и заједничким интересима", написао је Додик на Иксу.

Додик је у делегацији Република Српске која је данас на Црвеном тргу присуствовала свечаној војној паради поводом Дана побједе над фашизмом, а потом пријему и ручку који је уприличио предсједник Руске Федерације Владимир Путин.

У делегацији Републике Српске су и предсједници Републике Синиша Каран и Народне скупштине Ненад Стевандић.

Делегација Српске би требало да се састане са предсједником Путином.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Милорад Додик

Сергеј Лавров

Русија

Дан побједе над фашизмом

9. мај

