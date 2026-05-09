Додик са Лавровом: Настављамо јачати сарадњу

Аутор:АТВ
Предсједник Милорад Додик састао се данас у Москви с руским шефом дипломатије Сергејем Лавровом и поручио да се наставља јачати сарадња заснована на поштовању и заједничким интересима.
"Срдачан сусрет у Москви с министром спољних послова Руске Федерације Сергејем Лавровом. Република Српска цијени пријатељске односе и подршку Русије, као и међусобно разумијевање, које градимо годинама. Настављамо да јачамо сарадњу засновану на поштовању, стабилности и заједничким интересима", написао је Додик на Иксу.
Република Српска
Додик је у делегацији Република Српске која је данас на Црвеном тргу присуствовала свечаној војној паради поводом Дана побједе над фашизмом, а потом пријему и ручку који је уприличио предсједник Руске Федерације Владимир Путин.
У делегацији Републике Српске су и предсједници Републике Синиша Каран и Народне скупштине Ненад Стевандић.
Делегација Српске би требало да се састане са предсједником Путином.
Срдачан сусрет у Москви с министром спољних послова Руске Федерације Сергејем Лавровом.— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 9, 2026
