Селак: Девети мај симбол побједе слободе над злом и опомена да се фашизам никада више не смије поновити

Аутор:АТВ
Коментари:3
Министар правде Републике Српске и предсједник Социјалистичке партије Српске Горан Селак учествовао је у Бањалуци у маршу "Бесмртног пука", организованом поводом обиљежавања 9. маја — Дана побједе над фашизмом, а потом је присуствовао и свечаном пријему који је организовао амбасадор Руске Федерације у БиХ Његова екселенција Игор Калабухов.
Селак је поручио да је 9. мај један од најзначајнијих датума у савременој историји, јер представља дан побједе над идеологијом која је пријетила да уништи слободу, достојанство и читаве народе Европе и свијета.
"Српски народ је у борби против усташтва, фашизма и нацизма поднио огромну жртву. Зато имамо обавезу да чувамо истину о Другом свјетском рату и да се снажно супротставимо сваком покушају ревизије историје и умањивања страдања српског народа", истакао је Селак.
БиХ
Цвијановић: Српска баштини антифашистичке вриједности
Министар правде је нагласио да слобода у којој данас живимо није дошла случајно, већ је плаћена животима милиона људи који су стали у одбрану човјечности и права народа да живе слободно.
"Као што смо се борили против фашизма, усташтва и нацизма, тако ћемо и данас бити одлучно против сваког облика неофашизма, неонацизма и неоусташтва. Не прихватамо повампирење зла које је иза себе оставило милионе жртава. Наш народ зна шта значи страдање, али и шта значи борба за слободу", поручио је Селак.
Он је додао да српски народ мора бити посвећен његовању културе памћења, поштовању жртава антифашистичке борбе и очувању вриједности слободе, мира и достојанства народа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
15
14
15
10
15
09
15
05
14
54
Тренутно на програму