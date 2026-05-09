Селак: Девети мај симбол побједе слободе над злом и опомена да се фашизам никада више не смије поновити

09.05.2026 14:28

Министар правде Републике Српске и предсједник Социјалистичке партије Српске Горан Селак учествовао је у Бањалуци у маршу "Бесмртног пука", организованом поводом обиљежавања 9. маја — Дана побједе над фашизмом, а потом је присуствовао и свечаном пријему који је организовао амбасадор Руске Федерације у БиХ Његова екселенција Игор Калабухов.
Селак је поручио да је 9. мај један од најзначајнијих датума у савременој историји, јер представља дан побједе над идеологијом која је пријетила да уништи слободу, достојанство и читаве народе Европе и свијета.

"Српски народ је у борби против усташтва, фашизма и нацизма поднио огромну жртву. Зато имамо обавезу да чувамо истину о Другом свјетском рату и да се снажно супротставимо сваком покушају ревизије историје и умањивања страдања српског народа", истакао је Селак.

Министар правде је нагласио да слобода у којој данас живимо није дошла случајно, већ је плаћена животима милиона људи који су стали у одбрану човјечности и права народа да живе слободно.

"Као што смо се борили против фашизма, усташтва и нацизма, тако ћемо и данас бити одлучно против сваког облика неофашизма, неонацизма и неоусташтва. Не прихватамо повампирење зла које је иза себе оставило милионе жртава. Наш народ зна шта значи страдање, али и шта значи борба за слободу", поручио је Селак.

Он је додао да српски народ мора бити посвећен његовању културе памћења, поштовању жртава антифашистичке борбе и очувању вриједности слободе, мира и достојанства народа.

