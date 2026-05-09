Каран из Москве: Указано нам је велико поштовање

Предсједник Републике Српске Синиша Кран истакао је, након пријема код руског предсједника Владимира Путина, да је учешћем на паради у Москви Српска потврдила историјски, садашњи, али и будући пријатељски однос са руским народом.
"Управо смо након завршене величанствене параде на пријему. Нама је овдје указано велико поштовање, ово је приказ и допринос идеји, историји памћења. Данас у вријеме када имамо покушаје ревизије историје, ово је манифестација на којој се даје почаст онима који су дали своје животе за слободу", поручио је предсједник Српске.
"Наше руководство је данас показало историјски, садашњи и будући, пријатељски однос са руским народом", додао је Каран.
