Logo
Large banner

Каран, Додик и Стевандић на пријему код Путина

Аутор:

АТВ
09.05.2026 10:50

Коментари:

8
Предсједници Републике Српске Синиша Каран, Народне скупштине Ненад Стевандић и СНСД-а Милорад Додик присуствовали су пријему код предсједника Руске Федерације Владимира Путина који је уприличио за стране званичнике.
Фото: АТВ

Предсједници Републике Српске Синиша Каран, Народне скупштине Ненад Стевандић и СНСД-а Милорад Додик присуствовали су пријему код предсједника Руске Федерације Владимира Путина који је уприличио за стране званичнике.

Милорад Додик на пријему код Владимира Путина
Милорад Додик на пријему код Владимира Путина

Руски предсједник је захвалио званицама што су исказали пријатељски однос и присуствовали војној паради одржаној поводом Дана побједе над фашизмом.

Подсјећамо, предсједник Републике Српске био је јутрос први страни званичник на поздраву у Кремљу код предсједника Руске Федерације Владимира Путина.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске и предсједник СНСД-а јутрос су били на поздраву код руског предсједника Владимира Путина у Кремљу.

На Црвеном тргу у Москви одржана је велика Парада побједе, у част 81. годишњице побједе над фашизмом. На почасној трибини, међу бројим страним гостима, налазила се и делегација Републике Српске.

Након одржане војне параде, услиједило је полагање вијенаца и цвијећа на Гроб незнаног јунака.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Синиша Каран

Ненад Стевандић

Владимир Путин

Дан побједе над фашизмом

Москва

Коментари (8)
Large banner

Више из рубрике

На Црвеном тргу у Москви одржана је велика Парада побједе, у част 81. годишњице побједе над фашизмом.

Република Српска

Завршена Парада побједе: Делегација Српске положила цвијеће на Гроб незнаног јунака

5 ч

15
Делегација Српске у Москви на поздраву у Кремљу код предсједника Руске Федерације Владимира Путина

Република Српска

Делегација Српске на поздраву код Путина

5 ч

1
Предсједник Републике Српске Синиша Каран био је јутрос први страни званичник на поздраву у Кремљу код предсједника Руске Федерације Владимира Путина.

Република Српска

Каран први код Путина на дочеку

6 ч

4
Милорад Додик у Москви разговарао с новинарима из Републике Српске уочи прославе Дана побједе над фашизмом

Република Српска

Додик: Дан побједе и завјет Републике Српске - слобода нема цијену

6 ч

1

  • Најновије

15

10

Цвијановић: Шмитов извјештај врви од манипулација и лажи

15

09

Добио Панини албум и одмах пронашао грешке

15

05

Гориле двије фабрике метала, Холанђанима савјетовано да затворе прозоре

14

54

Делегација Српске у Кремљу дочекана уз највише почасти

14

47

Минићу уручена Повеља општине: У Фочи сједињено све што је потребно човјеку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner