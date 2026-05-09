Каран, Додик и Стевандић на пријему код Путина

Предсједници Републике Српске Синиша Каран, Народне скупштине Ненад Стевандић и СНСД-а Милорад Додик присуствовали су пријему код предсједника Руске Федерације Владимира Путина који је уприличио за стране званичнике.
Руски предсједник је захвалио званицама што су исказали пријатељски однос и присуствовали војној паради одржаној поводом Дана побједе над фашизмом.
Подсјећамо, предсједник Републике Српске био је јутрос први страни званичник на поздраву у Кремљу код предсједника Руске Федерације Владимира Путина.
Предсједник Народне скупштине Републике Српске и предсједник СНСД-а јутрос су били на поздраву код руског предсједника Владимира Путина у Кремљу.
На Црвеном тргу у Москви одржана је велика Парада побједе, у част 81. годишњице побједе над фашизмом. На почасној трибини, међу бројим страним гостима, налазила се и делегација Републике Српске.
Након одржане војне параде, услиједило је полагање вијенаца и цвијећа на Гроб незнаног јунака.
