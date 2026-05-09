Каран први код Путина на дочеку

АТВ
09.05.2026 09:09

Предсједник Републике Српске Синиша Каран био је јутрос први страни званичник на поздраву у Кремљу код предсједника Руске Федерације Владимира Путина.
Шефови делегација данас присуствују обиљежавању Дана побједе над фашизмом заједно са Путином на Црвеном тргу.

Полагање вијенаца на Гроб незнаног јунака планирано за 10.50 часова, док је пријем страних делегација у име предсједника Руске Федерације планиран у 11.30 часова по московском времену.

По завршетку церемонија везаних за Параду побједе, делегација Републике Српске, коју осим Карана, чине предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић и предсједник СНСД-а Милорад Додик састаће се са Путином.

