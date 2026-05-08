Стигли извјештаји вјештака о здравственом стању генерала Младића

Аутор:АТВ
Коментари:0
Извјештај два вјештака о здравственом стању генерала Ратка Младића су стигли, чиме је испуњен први корак у процедури предвиђеној за одлучивање о захтјеву породице и одбране за његово пуштање на лијечење у Србију, изјавио је вечерас Срни генералов син Дарко Младић.
"Један извјештај о здравственом стању генерала Ратка Младића стигао је раније данас, а други у поподневним часовима, али не можемо ништа да откривамо док не добијемо одобрење", рекао је Дарко Младић.
Тенис
Хрват Дино Прижмић избацио Ђоковића па поруком одушевио Србе
Он је истакао да је тиме испуњен први корак у процедури предвиђеној за одлучивање о захтјеву за пуштање генерала Младића на лијечење у Србију.
Нагласио је да су сада на потезу притворски љекари, који имају рок до понедјељка, 10. маја, да дају свој опис и допуне на извјештај вјештака, ако их имају.
"Потом у уторак, 11. маја, ми треба да одговоримо на то, а након тога би Механизам требало да донесе одлуку о нашем захтјеву за пуштање генерала на лијечење“, рекао је Дарко Младић.
Говорећи о одлуци предсједника Механизма Грацијеле Гати Сантана да не прими делегацију Министарства правде Републике Српске на састанак на којем би се разговарало о здравственом стању генерала Младића, његовој здравственој заштити и условима у којима борави у Хагу, Дарко Младић је рекао да му та одлука није јасна и да не види разлог за њу.
Како каже, ако је тачно преведен, није му јасан ни одговор Механизма Министарству правде Српске да "ради очувања и привида и стварне судске независности у вези са захтјевом господина Младића предсједница у овом тренутку није у могућности да прими делегацију".
Свијет
АТВ у Москви: Како изгледају улице уочи Дана побједе и које су поруке
Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се додатно погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.
Он је 2. маја био пребачен из притворске у цивилну болницу у Хагу због сумње на мождани удар. Будући да љекари нису потврдили да је генерал претрпио мождани удар, он је враћен у притворску болнуцу.
Генерал Младић се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом.
Механизам је више пута одбио захтјев да буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч3
Република Српска
4 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
21
33
21
29
21
22
21
18
21
08
Тренутно на програму