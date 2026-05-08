Стигли извјештаји вјештака о здравственом стању генерала Младића

АТВ
08.05.2026 21:08

Генерал Ратко Младић
Извјештај два вјештака о здравственом стању генерала Ратка Младића су стигли, чиме је испуњен први корак у процедури предвиђеној за одлучивање о захтјеву породице и одбране за његово пуштање на лијечење у Србију, изјавио је вечерас Срни генералов син Дарко Младић.

"Један извјештај о здравственом стању генерала Ратка Младића стигао је раније данас, а други у поподневним часовима, али не можемо ништа да откривамо док не добијемо одобрење", рекао је Дарко Младић.

Он је истакао да је тиме испуњен први корак у процедури предвиђеној за одлучивање о захтјеву за пуштање генерала Младића на лијечење у Србију.

Нагласио је да су сада на потезу притворски љекари, који имају рок до понедјељка, 10. маја, да дају свој опис и допуне на извјештај вјештака, ако их имају.

"Потом у уторак, 11. маја, ми треба да одговоримо на то, а након тога би Механизам требало да донесе одлуку о нашем захтјеву за пуштање генерала на лијечење“, рекао је Дарко Младић.

Говорећи о одлуци предсједника Механизма Грацијеле Гати Сантана да не прими делегацију Министарства правде Републике Српске на састанак на којем би се разговарало о здравственом стању генерала Младића, његовој здравственој заштити и условима у којима борави у Хагу, Дарко Младић је рекао да му та одлука није јасна и да не види разлог за њу.

Како каже, ако је тачно преведен, није му јасан ни одговор Механизма Министарству правде Српске да "ради очувања и привида и стварне судске независности у вези са захтјевом господина Младића предсједница у овом тренутку није у могућности да прими делегацију".

Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се додатно погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме.

Он је 2. маја био пребачен из притворске у цивилну болницу у Хагу због сумње на мождани удар. Будући да љекари нису потврдили да је генерал претрпио мождани удар, он је враћен у притворску болнуцу.

Генерал Младић се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом.

Механизам је више пута одбио захтјев да буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.

