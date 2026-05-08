Дино Прижмић открио шта му је Ђоковић рекао послије меча

Новак Ђоковић поражен је од Дине Прижмића са 2:1 у 2. колу Мастерса у Риму. Послије меча, хрватски тенисер се огласио и открио неке детаље.
Он је истакао да цијени српског тенисера, и открио дио разговора на мрежи.
На крају меча, Новак Ђоковић је уз осмијех загрлио свог противника. Послије меча, Прижмић је открио шта му је Новак рекао.
"Рекао ми је да мисли да се много боље крећем. Веома је срећан јер ми је, и када сам играо против њега на Аустралијан Опену, рекао много ствари, тако да га због тога изузетно поштује", рекао је Прижмић и додао:
"Мислим, послије тог меча против Новака, догодило се много ствари са мојом повредом, па можда нисам био спреман за ову велику сцену. Али сада се осјећам веома добро, тако да само желим да наставим овако, и то је то".
Потом, млади тенисер је поновио колико поштује Новака.
"Тренутно ми је тешко било шта да кажем. Само ћу рећи да гајим велико поштовање према Новаку, он је мој идол, тако да је ово дефинитивно био сјајан меч за мене. Играо сам невјероватно, само желим да останем фокусиран и спреман за сљедећи дуел", закључио је Прижмић, преноси "Телеграф".
