Logo
Large banner

Дино Прижмић открио шта му је Ђоковић рекао послије меча

Аутор:

АТВ
08.05.2026 21:59

Коментари:

0
Дино Прижмић на мечу против Новака Ђоковића на Мастерсу у Риму
Фото: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

Новак Ђоковић поражен је од Дине Прижмића са 2:1 у 2. колу Мастерса у Риму. Послије меча, хрватски тенисер се огласио и открио неке детаље.

Он је истакао да цијени српског тенисера, и открио дио разговора на мрежи.

На крају меча, Новак Ђоковић је уз осмијех загрлио свог противника. Послије меча, Прижмић је открио шта му је Новак рекао.

Ђоковић на мечу против Прижмића

Тенис

Ђоковић након пораза донио разочаравајућу одлуку за навијаче

"Рекао ми је да мисли да се много боље крећем. Веома је срећан јер ми је, и када сам играо против њега на Аустралијан Опену, рекао много ствари, тако да га због тога изузетно поштује", рекао је Прижмић и додао:

"Мислим, послије тог меча против Новака, догодило се много ствари са мојом повредом, па можда нисам био спреман за ову велику сцену. Али сада се осјећам веома добро, тако да само желим да наставим овако, и то је то".

Потом, млади тенисер је поновио колико поштује Новака.

Дино Прижмић слави побједу против Ђоковића

Тенис

Хрват Дино Прижмић избацио Ђоковића па поруком одушевио Србе

"Тренутно ми је тешко било шта да кажем. Само ћу рећи да гајим велико поштовање према Новаку, он је мој идол, тако да је ово дефинитивно био сјајан меч за мене. Играо сам невјероватно, само желим да останем фокусиран и спреман за сљедећи дуел", закључио је Прижмић, преноси "Телеграф".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дино Прижмић

Новак Ђоковић

Мастерс у Риму 2026

тенис

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Новак Ђоковић на мечу против Дине Прижмића на Мастерсу у Риму

Тенис

Ђоковић након пораза донио разочаравајућу одлуку за навијаче

2 ч

2
Дино Прижмић слави побједу против Новака Ђоковића

Тенис

Хрват Дино Прижмић избацио Ђоковића па поруком одушевио Србе

3 ч

0
Ђоковић поражен на старту Рима

Тенис

Невјероватан шок: Хрват избацио Ђоковића одмах на старту

3 ч

2
Новак Ђоковић

Тенис

Јако лоше вијести за Ђоковића пред меч са Хрватом

6 ч

0

  • Најновије

23

26

Тешка несрећа у Звировићима, више особа затражило помоћ

23

00

Преминуо дан након смрти сина: Страшна трагедија потресла БиХ

22

47

Најопаснији хантавирус откривен је у Србији, носи име пријестонице

22

36

Кување запалило стан, једна особа пронађена без свијести

22

29

Шипка у руци, псовке и пријетње: Снимљена драма у бх. општини

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner