Сања Вучић се шокирала: Обожавалац јој посветио тетоважу, пјевачица одмах поносно показала свима

Сања Вучић похвалила се првом тетоважом - али не на свом, него на тијелу свог фана.
Пјевачица има велики број обожавалаца који слушају њену музику, али је воле и због њене духовитости и добронамјерности.
Сада ју је један фан изненадио када је истетовирао њен потпис, аутограм који је од пјевачице добио једном приликом.
"Ово је потпис моје инспирације, Сање Вучић. Хвала ти што си и моје најбоље и најгоре дане учинила светлијим својим гласом и пјесмама, као и што ме инспиришеш сваки дан", написао је њен фан уз фотографију тетоваже на Инстаграму.
Сања на то није крила срећу, па је узвратила поруком:
"Волим те, бебо", написала му је пјевачица.
