Сања Вучић се жестоко посвађала са члановима жирија

Такмичар у "Звездама Гранда" Ризо Фератовић направио је праву пометњу у студију на Кошутњаку.
Пјевачица Сања Вучић је била његов ментор, међутим он није добио пролаз од жирија што је пјевачицу избацило из ципела.
Темпераментна Сања је одлучила да свима очита лекцију, будући да су коментарисали његово пјевање као "досадно" и "сморено" па је ушла прво у вербални окршај са Ђорђем Давидом.
Њихова расправа завршила је на друштвеним мрежама, а многи су подржали младу пјевачицу у томе што је сигурна, истрајна и конструктивна у објашњењу.
Сања је одлучила да Ђорђу објасни неке ствари, те је похвалила свог кандидата описавши га као перфектног иако се жири са тим није слагао.
"Ти молим те, он појма нема…Хајде молим те да тебе чујем…Слушала сам твоје изведбе.
"Не вјерујем да већина жирија није упознато са репертоаром који је Ризо пјевао и никад нису чули те пјесме, не знају како се те пјесме пјевају. Ризо је био перфектан, тачан као сат, енергија никад боља, ја сам се најежила на првој пјесми до краја. Није фер да се пјевач коментарише на основу репертоару "није ми се свидио репертоар, мало је тужан", одбрусила је Сања.
"Много је црно, мрачно…мене си сморио, много ми је било мрачно", надовезала се Ана.
Сања је одлучила да и Ани образложи све.
"Не постоји слух за такве пјесме? Зар заиста овдје треба да се пјевају само веселе пјесме то је таква техника пјевања и он је одрадио тако како треба да се пјева другачије не може, да је пјевао чисто то би било погрешно, Ђоле би то рекао…буди искрен Ђоле…Друго као не можеш то да осјетиш, наравно да може он је музикалан, има слуха разваљује и шокирана сам овим резултатом", рекла је Сања.
"Од 1. до посљедње ноте си био фалш у 2. песми одговорно ти тврдим", додао је Ђорђе.
Мили се укључио у полемику поручивши да момак не треба да копира било кога већ да буде за себе.
"Вратићете снимак, видјећете момак је развалио", рекла је Сања, на шта се Кеба надовезао:
"Ја га нисам нагрдио".
"Нагрдили сте га сви заједно", била је изричита она.
