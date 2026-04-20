Харис Џиновић прецртао Ђину након Мелининог вјенчања са милионером?

20.04.2026 10:34

Фото: Youtube/ screenshot

Пјевач Харис Џиновић огласио се јуче и дао свој суд о вјенчању бивше Мелине Џиновић и британског милионера Џефрија Пола Арнолда.

У изјави коју је дао за Телеграф, ипак је нешто наговијестио.

Наиме, он је открио да га Мелина не занима, те да се послије развода посветио дјетету, мислећи на сина Кана, који је остао да живи с њим.

У својој изјави, поменуо је само једно дијете, што потврђује да и даље није у баш најбољим односима са ћерком Ђином, која је била код мајке на свадби.

- Не занима ме шта се пише, нити ме занимају стварни догађаји за њу то ме не интересује, давно сам ја, кад смо се разишли окренуо свом животу, свом дјетету према томе, шта ја имам са тим? Може да се уда, да се убије, штагод хоће...шта мене брига. Ма какви таман посла, ја да размишљам о некој прошлости, не пада ми на памет.

Харис о Мелинином вјенчању

Иако је јавност брујала о разводу бивших супружника, далеко више је све заинтригирао живот дизајнерке која се преселила у Монте Карло. Мелина се јуче по други пут удала за бизнисмена Џефрија Пола Арнолда, док је Харис окренуо нови лист и посветио се породици и наступима.

Уз њега је и син Кан који му је велика подршка и ослонац.

- Ништа нисам ни испратио, нит ме било шта занима, али апсолутно - рекао је он, па открио да ли има неку поруку за њу.

Немам ја никаквих жеља ни порука везаних за њу, она једноставно не постоји за мене и то је крај. Чиста арија. Као зрак...према томе. Шта треба ја да коментаришем о нечему што је ништа - рекао је пјевач.

За сам крај, Хари је уништио Мелину и милионера.

- Ја сам одавно отишао даље...какви разводи, каква вјенчања...да ја нисам Харис Џиновић ништа не би било гламурозно од свега тога.

Прочитајте више

Пљуште негативни коментари након вјенчања Мелине: Кад се вашка дигне из опанка.."

Сцена

Пљуште негативни коментари након вјенчања Мелине: Кад се вашка дигне из опанка.."

23 ч

3
Џиновић: Досадио сам јој, хтјела је бољег

Сцена

Џиновић: Досадио сам јој, хтјела је бољег

1 д

0
Свадба Мелине Џиновић

Сцена

Новинарка Телеграфа нападнута на свадби Мелине Џиновић

1 д

0
Ђина Џиновић закаснила на мамино вјенчање са милионером: Мелинина ћерка дошла кад је све било готово

Сцена

Ђина Џиновић закаснила на мамино вјенчање са милионером: Мелинина ћерка дошла кад је све било готово

1 д

0

Више из рубрике

Нова епизода серије "Еуфорија": Сидни Свини осванула потпуно гола

Сцена

Нова епизода серије "Еуфорија": Сидни Свини осванула потпуно гола

3 ч

0
Пјевачица Рада Манојловић

Сцена

"Није у Београду" Рада о повратку Милана Станковића на естраду

14 ч

0
Астрид Каролина Херера у серији "Јудина жена"

Сцена

Овако данас изгледа чувена "Јудина жена", а у 51. години је шокирала свијет

19 ч

0
Пљуште негативни коментари након вјенчања Мелине: Кад се вашка дигне из опанка.."

Сцена

Пљуште негативни коментари након вјенчања Мелине: Кад се вашка дигне из опанка.."

23 ч

3

