Џиновић: Досадио сам јој, хтјела је бољег

Пјевач Харис Џиновић проговорио је једном о бившој супрузи Мелини Џиновић која се јуче удала за богатог Енглеза у Монаку. Он је без устручавања проговорио о њиховом браку.
Након развода Хариса Џиновића и Мелине Џиновић је изјавио: "Ја сам крив што сам давао", и убрзо је та изјава постала вирална на друштвеним мрежама.
"Ево сад ћу то поновити. Људи то нису добро схватили, па су од тога направили фаму. На питање новинара сам одговорио да сам крив што сам превише давао и што у кући нису постојале никакве границе", започео је Харис.
"У мојој кући није било не дам, не смијеш, не можеш, нећеш. Нисам ни ја строг човјек нити је она мени била строга жена. Дјеци је могла да буде строга мајка, али у односу са мном не", наставио је Џиновић, па додао:
"Када сам рекао да сам превише давао, нисам мислио на финансијски дио, већ на слободу живљења. Могла је да оде кад хоће, дође кад хоће, путује гдје хоће, троши колико хоће.... Мислио сам на све. Не знам шта сам више могао, једино да ампутирам руку, па и то да јој дам. Наравно да је све то коштало, али није ни битно, јако сам је волио. Ту се ништа није промијенило, осим што смо раздвојени. Тако је дама хтјела, пардон, госпођа. Дама не може бити. Мислила је да на крају свијета има нешто боље, досадио сам јој вјероватно и ја. Није мали период 20 година брака. Не могу да кривим некога што више неће да буде са мном, ја те нећу питати ни за разлог", говорио је Џиновић у емисији "Премијера".
На констатацију да изгледа боље од Мелининог новог вјереника рекао сљедеће:
"Немам појма вјерујте ми, то је моја прошлост, нити ме занима, ја сам прошлошћу не могу ни да разговарам, ни да калкулишем нити да је мијењам", рекао је Џиновић.
Мелина Џиновић, организовала је гала прославу вјенчања са будућим супругом, Енглеским милионером Џефријем Пол Арнолд Дејмом. Исто је одржано у луксузном ресторану на француској ривијери, а атмосферу је додатно дигао популарни бенд Џипси Кингс.
Мелина је засјенила присутне елегантној бијелој хаљини, док је Џефри носио елегантно одијело. Пар је стигао у ресторан аутомобилом, а друштво им је правила кума Гоца Карић. Ресторан, смјештен тик уз море, а мени је био базиран на врхунским морским специјалитетима и француским деликатесима.
