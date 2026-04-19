Logo
Large banner

Џиновић: Досадио сам јој, хтјела је бољег

19.04.2026 10:50

Фото: Youtube/ screenshot

Пјевач Харис Џиновић проговорио је једном о бившој супрузи Мелини Џиновић која се јуче удала за богатог Енглеза у Монаку. Он је без устручавања проговорио о њиховом браку.

Након развода Хариса Џиновића и Мелине Џиновић је изјавио: "Ја сам крив што сам давао", и убрзо је та изјава постала вирална на друштвеним мрежама.

"Ево сад ћу то поновити. Људи то нису добро схватили, па су од тога направили фаму. На питање новинара сам одговорио да сам крив што сам превише давао и што у кући нису постојале никакве границе", започео је Харис.

Мелина свадба

Сцена

Новинарка Телеграфа нападнута на свадби Мелине Џиновић

"У мојој кући није било не дам, не смијеш, не можеш, нећеш. Нисам ни ја строг човјек нити је она мени била строга жена. Дјеци је могла да буде строга мајка, али у односу са мном не", наставио је Џиновић, па додао:

"Када сам рекао да сам превише давао, нисам мислио на финансијски дио, већ на слободу живљења. Могла је да оде кад хоће, дође кад хоће, путује гдје хоће, троши колико хоће.... Мислио сам на све. Не знам шта сам више могао, једино да ампутирам руку, па и то да јој дам. Наравно да је све то коштало, али није ни битно, јако сам је волио. Ту се ништа није промијенило, осим што смо раздвојени. Тако је дама хтјела, пардон, госпођа. Дама не може бити. Мислила је да на крају свијета има нешто боље, досадио сам јој вјероватно и ја. Није мали период 20 година брака. Не могу да кривим некога што више неће да буде са мном, ја те нећу питати ни за разлог", говорио је Џиновић у емисији "Премијера".

Ђина Џиновић

Сцена

Ђина Џиновић закаснила на мамино вјенчање са милионером: Мелинина ћерка дошла кад је све било готово

Харис Џиновић о Мелининој вјеридби

На констатацију да изгледа боље од Мелининог новог вјереника рекао сљедеће:

"Немам појма вјерујте ми, то је моја прошлост, нити ме занима, ја сам прошлошћу не могу ни да разговарам, ни да калкулишем нити да је мијењам", рекао је Џиновић.

Гала славље у Монаку

Мелина Џиновић, организовала је гала прославу вјенчања са будућим супругом, Енглеским милионером Џефријем Пол Арнолд Дејмом. Исто је одржано у луксузном ресторану на француској ривијери, а атмосферу је додатно дигао популарни бенд Џипси Кингс.

melina dzinovic

Сцена

Удала се Мелина Џиновић: Рекла "да" 23 године старијем милионеру, затворили општину због њих

Мелина је засјенила присутне елегантној бијелој хаљини, док је Џефри носио елегантно одијело. Пар је стигао у ресторан аутомобилом, а друштво им је правила кума Гоца Карић. Ресторан, смјештен тик уз море, а мени је био базиран на врхунским морским специјалитетима и француским деликатесима.

(Пулс онлине)

Подијели:

Тагови :

Мелина Џиновић

удала се Мелина Џиновић

Харис Џиновић

Пјевач

Џефри Пол Арнолд Деј

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бивша супруга Хариса Џиновића Мелина Џиновић сједи

Сцена

Мелина Џиновић окренула главу кад је видjела сина: У непријатан сусрет ускочила Брена

1 д

0
Бивша супруга Хариса Џиновића Мелина Џиновић сједи

Сцена

На Мелининој свадби свира један од омиљених Харисових бендова: Син Кан неће бити на церемонији

2 д

0
Откривено како је пропао бизнис Хариса Џиновића

Сцена

Откривено како је пропао бизнис Хариса Џиновића

1 седм

0
Овај велики хит Хариса Џиновића писан је за другог пјевача

Сцена

Овај велики хит Хариса Џиновића писан је за другог пјевача

1 мј

0

Више из рубрике

Славну глумицу обожаватељка пољубила и пренијела страшну болест: Кћерку родила глуву и слијепу, па скренула с ума

Сцена

Славну глумицу обожаватељка пољубила и пренијела страшну болест: Кћерку родила глуву и слијепу, па скренула с ума

3 ч

0
Ћана испричала како је пала с моста

Сцена

Ћана испричала како је пала с моста

5 ч

0
Инсерт из ријалитија Елита

Сцена

Урош Станић бјежи из Елите након стравичних батина: Ломи стакло и руши све пред собом

21 ч

0
Маја Маринковић и Станија Добројевић

Сцена

Станија поткачила Мају поменувши јој бившег, она бијесна напустила студио

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

46

Херцог: Доња Градина подсјетник на зло и симбол борбе против безразложне мржње

13

43

Каран: Доња Градина и Јасеновац вјечна опомена човјечанству

13

40

Изасланик Доналда Трампа у Доњој Градини: Ко је Јехуда Каплун?

13

24

Нијемци више не траже станове? Све због страха од виших камата

13

13

Црвена звезда забранила долазак Баке Прасета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner