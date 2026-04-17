Мелина Џиновић окренула главу кад је видjела сина: У непријатан сусрет ускочила Брена

Посљедњи боравак Мелине Џиновић у Београду обиљежио је прилично непријатан сусрет са сином Каном.
Иако су се нашли у истом локалу, мајка је одлучила да се направи да не види сопствено дијете, што је изазвало прави мук међу присутнима.
Како преноси "Скандал", Мелина је уживала у поподневу у познатом ресторану на Сењаку, гдје је седела у друштву другарице и музичке звијезде Лепе Брене. Атмосфера је била опуштена све док у локал није ушетао њен син Кан.
- Мелина је сједила са другарицом и са Бреном. У једном тренутку у локал је ушао Кан, који је отишао до шанка како би преузео поручену салату. Чим га је спазила, Мелина је буквално окренула главу на другу страну, правећи се да га не види. Било је јако непријатно гледати како мајка игнорише рођено дијете - открива извор.
Док је Мелина демонстративно избјегавала контакт очима, Лепа Брена није могла да остане имуна на ову ситуацију. Шокирана оним што види, пјевачица је одмах устала од стола како би поздравила момка.
- Брена није могла да вјерује шта се дешава. Чим је видјела Кана, устала је, пришла му, срдачно га изгрлила и изљубила. Мелина за све то вријеме није ни погледала у том правцу. Не знам шта су њих две прокоментарисале када се Брена вратила за сто, али Кан је врло брзо напустио локал, док су оне наставиле разговор - додаје извор.
Мелина Џиновић у суботу ће изговорити судбоносно "да" богатом Енглезу, а гала вјенчање направљено је у Монаку.
Као жена чији је живот дубоко прожет модом и естетиком, Мелина је одлучила да њен посебан дан буде и права ревија елеганције, те ће том приликом променити чак четири различите вјенчанице.
Њена визија савршеног изгледа доведена је до врхунца одлуком да јој две од тих вјенчаница буду уникатно рађене у престижној модној кући Диор. Ове раскошне хаљине креиране су по њеним посебним спецификацијама, а с обзиром на врхунски дизајн, њихова цијена је била папрена. Ипак, у жељи да својој будућој супрузи приреди дан из снова и испуни све њене замисли, њен будући муж није штедио новац.
Овом ексклузивном слављу присуствоваће и њој блиски људи из домовине, па је тако планирано да из Србије на вјенчање допутује 60 званица, које ће увеличати овај романтични тренутак.
