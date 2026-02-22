Logo
Мелина, ипак, неће на "луди камен"

Извор:

Курир

22.02.2026

13:16

Коментари:

0
Мелина, ипак, неће на "луди камен"

Након бурног развода од Хариса Џиновића, модна креаторка Мелина Џиновић и даље је у жижи интересовања јавности. Иако се посљедњих мјесеци спекулисало да је спремна да поново стане на луди камен, како тврде домаћи медији, од свадбе за сада нема ништа.

Према наводима извора блиских креаторки, Мелина је након развода успјела да свој емотивни живот вјешто сакрије од очију јавности. За разлику од периода када се са Харисом често појављивала на јавним догађајима и црвеним теписима, сада пажљиво бира када и гдје ће се појавити, али и с ким.

Наводно је у вези са успјешним бизнисменом из Енлеске који није дио јавне сцене, па се о њему зна врло мало.

- Од свадбе нема ништа. Никаквог венчања нити великог славља неће бити. Тачно је да Мелина има озбиљног партнера и да јој је с њим лепо. Он јој пружа стабилност, сигурност и луксуз на који је навикла. Захваљујући њему, живи без брига, путује и ужива, али то не значи да планира брак - наводи извор.

Спекулације о наводној свадби, према истим тврдњама, потекле су управо из круга њених пријатеља.

Ипак, прича има и другу димензију. Како се наводи, однос између Мелине и Хариса након развода није остао пријатељски. Јавна изношења детаља из њиховог приватног живота, која су долазила с пјевачеве стране, наводно су је додатно погодила.

- Јасно је да нису остали у добрим односима. Мелини је засметало што су неке ствари изнете у јавност. На неки начин је желела да покаже да је наставила даље и да је срећна. Прича о удаји можда је била начин да пошаље поруку певачу, да се он изнервира - каже саговорница која тврди да је добро упућена у дешавања.

У међувремену, креаторка се у потпуности посветила послу. Луксузна путовања, вечере у ексклузивним ресторанима и дискретна појављивања на приватним догађајима само су додатно подгријала приче да ужива у вези са имућним партнером.

Ипак, они који је добро познају тврде да Мелина није жена која олако доноси одлуке кад је брак у питању. Послије дугогодишње заједнице и турбулентног развода, наводно је опрезнија него икад.

- Она сад жели мир. Не жели медијску помпу, нити спектакуларна венчања под рефлекторима. Ако икад одлучи да се поново уда, то ће бити тихо и далеко од очију јавности - тврди извор Курира.

