Здравко Чолић два сата давао изјаву о бомбашком нападу: Откривено шта је испричао полицији

Извор:

Курир

22.02.2026

08:54

Коментари:

0
Здравко Чолић два сата давао изјаву о бомбашком нападу: Откривено шта је испричао полицији
Фото: Tanjug/Boris Milivojević

Здравко Чолић је у полицији провео готово два сата дајући изјаву поводом инцидента у којем је 3. фебруара око пет сати ујутру на његову породичну кућу бачена бомба.

Чолић је, према незваничним сазнањима Курира, саслушан непосредно по повратку из Хрватске, гдје је боравио и у тренутку бомбашког напада, а пред надлежним органима изнио је све детаље који би могли да помогну у расвјетљавању овог немилог догађаја.

Према ријечима извора, Чолић је био смирен и сталожен током разговора са полицијским службеницима. Стрпљиво је одговарао на сва питања, а акценат саслушања био је на могућим мотивима напада.

Уна Чолић

Сцена

Уна Чолић се огласила по први пут након бомбашког напада

Истражитеље је занимало да ли се пјевач некоме замјерио, да ли постоји особа на коју сумња, као и да ли он или неко од чланова његове породице имају евентуалне дугове или нерашчишћене односе који би могли бити повод за овакав чин.

- Чим се вратио са пута из Хрватске, Здравко је био у полицији и дао изјаву поводом немилог догађаја. Саслушање је трајало око два сата. Пјевач је био смирен, расположен и одговорио је на свако постављено питање и потпитање надлежних органа. Акценат је био на томе да ли се некоме замјерио, на кога сумња и да ли неко од укућана има дугове или нерашчишћење рачуне. Здравко је све негирао. Посебно је истакао да се никоме није замјерио и да у каријери није имао проблема са сарадницима, колегама, а ни са поштоваоцима његовог лика и дјела. Истакао је да непријатеље није правио, нити их има, а да он зна. Није желио да упре прстом ни на кога са естраде, а ни из других миљеа - рекао је извор.

Здравко Чолић

Сцена

Здравко Чолић ангажовао обезбјеђење, ево гдје је отпутовао

Током разговора дотакли су се и питања евентуалног приватног гоњења нападача. Иако је о тој могућности било ријечи, пјевач је, према сазнањима, остао при ставу да особе које се доводе у везу са нападом неће приватно тужити, нити кривично гонити. Сматра да иза свега стоји неко други и вјерује да ће истрага показати праву позадину инцидента.

Чолић је наводно истакао да му је најважније да сазна истину, прије свега због безбједности своје породице. Како је поручио, жели да разуме прави разлог напада како би, уколико постоји било какав проблем, могао да га ријеши и спријечи сличне ситуације у будућности.

Истрага је и даље у току, а надлежни органи раде на утврђивању свих околности овог случаја, који је узнемирио како породицу Чолић, тако и јавност.

Здравко Чолић

Здравко Чолић бомба

