Ново хапшење због бачене бомбе на кућу Здравка Чолића

05.02.2026
20:48
Коментари:0
Припадници Управе криминалистичке полиције ухапсили су вечерас, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, још једног осумњиченог у случају напада на породичну кућу пjевача Здравка Чолића, сазнаје Танјуг.
У питању је М.А. (23) који се сумњичи да је помагао у извршењу овог кривичног дjела С.М. који је ухапшен јуче.
На кућу пjевача је бачена бомба 3. фебруара.
Нико није поврijеђен али је причињена материјална штета.
Србија
14 ч0
Хроника
16 ч0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму