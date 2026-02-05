Logo
Ново хапшење због бачене бомбе на кућу Здравка Чолића

05.02.2026

20:48

Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба
Фото: Screenshot

Припадници Управе криминалистичке полиције ухапсили су вечерас, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, још једног осумњиченог у случају напада на породичну кућу пjевача Здравка Чолића, сазнаје Танјуг.

У питању је М.А. (23) који се сумњичи да је помагао у извршењу овог кривичног дjела С.М. који је ухапшен јуче.

На кућу пjевача је бачена бомба 3. фебруара.

Нико није поврijеђен али је причињена материјална штета.

Тагови:

Здравко Чолић

Здравко Чолић бомба

