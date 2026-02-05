Logo
Large banner

Попио два литра безалкохолног пива, па урадио алкотест: Ево шта су показали резултати

Извор:

Курир

05.02.2026

11:15

Коментари:

0
Попио два литра безалкохолног пива, па урадио алкотест: Ево шта су показали резултати
Фото: АТВ

Да ли алкотест може да региструје безалкохолно пиво? Иако се неким возачима одговор чини очигледним, многи и даље имају дилему. Један човјек је одлучио да то провјери у пракси - попио је 2 литра безалкохолног пива и потом дувао у алкометар. Какав је био резултат?

Продужени викенди и паузе од посла, нарочито током прољећа и љета, често значе дружења са породицом и пријатељима, када се многи возачи одлуче за безалкохолно пиво. Познато је да таква пића могу садржати трагове алкохола, али питање је - колико то заиста утиче на алкотест? Један мушкарац је желио да сазна какав ће резултат показати алкометар након конзумирања веће количине безалкохолног пива.

Alka Vuica

Сцена

Алка Вујица објавила радосне вијести

Како би алко тест био што прецизнији, мушкарац је током три сата попио четири боце безалкохолног пива, свака запремине 0.5 литара, укупно 2 литра. Важно је нагласити да у том периоду није јео ништа, како храна не би утицала на мјерење. Резултат - пет минута након посљедњег гутљаја, алкотест је показао 0.00 промила. Тест је обављен помоћу алкометра Промилер АМП-1.

Краткотрајни резултат одмах након испијања

Занимљиво је да је мушкарац провјерио стање и одмах након посљедњег гутљаја. Тада је алкотест кратко показао 0.10 промила, што је био највиши забиљежени резултат. Међутим, већ након неколико минута, вриједност се вратила на нулу. Овај тест показује да возачи не морају да брину ако пију безалкохолно пиво, чак и у количини од 2 литра - под условом да сачекају неколико минута прије вожње.

Нож

Хроника

Давид убио своју баку, док је све гледао његов непокретни брат

Ситуација је другачија код радлера, пића која садрже алкохол јер се дјелимично праве од класичног пива. Таква пића не би требало да конзумирају возачи који планирају да седну за волан истог дана. Важно је да возачи буду свјесни разлике између безалкохолног пива и напитака који ипак садрже алкохол, макар и у мањим количинама.

Подијели:

Тагови:

Пиво

alkotest

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Штета од олује већа од четири милијарде евра

Свијет

Штета од олује већа од четири милијарде евра

3 ч

0
Ко боље подноси бол - мушкарци или жене?

Савјети

Ко боље подноси бол - мушкарци или жене?

3 ч

0
Дјечак задобио тешке опекотине због новог тренда са играчком

Свијет

Дјечак задобио тешке опекотине због новог тренда са играчком

3 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Рано говорити о резултатима преговора у Абу Дабију

3 ч

0

Више из рубрике

Ученици ће ускоро остављати телефоне на улазу?

Србија

Ученици ће ускоро остављати телефоне на улазу?

4 ч

0
Огласио се Дачић након хапшења због напада на кућу Здравка Чолића

Србија

Огласио се Дачић након хапшења због напада на кућу Здравка Чолића

6 ч

0
Пронађено тијело мушкарца у каналу

Србија

Пронађено тијело мушкарца у каналу

1 д

0
Уклоњени ћирилични натписи на Косову

Србија

Уклоњене ћириличне табле у Лепосавићу и Звечану (ВИДЕО)

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

47

Санацијом далековода "Папирница" до стабилнијег електроснабдијевања ужег центра Козарске Дубице

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner