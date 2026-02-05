Попио два литра безалкохолног пива, па урадио алкотест: Ево шта су показали резултати

Извор:
Курир
05.02.2026
11:15
Да ли алкотест може да региструје безалкохолно пиво? Иако се неким возачима одговор чини очигледним, многи и даље имају дилему. Један човјек је одлучио да то провјери у пракси - попио је 2 литра безалкохолног пива и потом дувао у алкометар. Какав је био резултат?
Продужени викенди и паузе од посла, нарочито током прољећа и љета, често значе дружења са породицом и пријатељима, када се многи возачи одлуче за безалкохолно пиво. Познато је да таква пића могу садржати трагове алкохола, али питање је - колико то заиста утиче на алкотест? Један мушкарац је желио да сазна какав ће резултат показати алкометар након конзумирања веће количине безалкохолног пива.
Како би алко тест био што прецизнији, мушкарац је током три сата попио четири боце безалкохолног пива, свака запремине 0.5 литара, укупно 2 литра. Важно је нагласити да у том периоду није јео ништа, како храна не би утицала на мјерење. Резултат - пет минута након посљедњег гутљаја, алкотест је показао 0.00 промила. Тест је обављен помоћу алкометра Промилер АМП-1.
Занимљиво је да је мушкарац провјерио стање и одмах након посљедњег гутљаја. Тада је алкотест кратко показао 0.10 промила, што је био највиши забиљежени резултат. Међутим, већ након неколико минута, вриједност се вратила на нулу. Овај тест показује да возачи не морају да брину ако пију безалкохолно пиво, чак и у количини од 2 литра - под условом да сачекају неколико минута прије вожње.
Ситуација је другачија код радлера, пића која садрже алкохол јер се дјелимично праве од класичног пива. Таква пића не би требало да конзумирају возачи који планирају да седну за волан истог дана. Важно је да возачи буду свјесни разлике између безалкохолног пива и напитака који ипак садрже алкохол, макар и у мањим количинама.
