Штета од олује већа од четири милијарде евра

Извор:

СРНА

05.02.2026

11:07

Штета од олује већа од четири милијарде евра
Фото: Tanjug/AP/Ariel Schalit

Португалију очекују трошкови обнове већи од четири милијарде евра након разорне олује "Кристин", изјавио је министар економије Мануел Кастро Алмеида, позивајући се на прелиминарне процјене Владе.

"То ће бити значајан удар на економију, јер у те четири милијарде евра нису урачунати индиректни трошкови, попут проблема у ланцима снабдијевања индустрије", рекао је Алмеида у гостовању на националној телевизији РТП.

Алмеида је навео да више власника предузећа планира да изгради потпуно нове фабрике, јер су постојеће у потпуности неупотребљиве, што значи да би опоравак могао да потраје више мјесеци.

Влада је за ублажавање посљедица невремена одобрила пакет помоћи вриједан 2,5 милијарди евра.

Одобрене су и социјалне мјере за раднике предузећа погођених олујом, да би се спријечило њихово отпуштање до потпуне обнове оштећених и уништених фабрика.

Олуја Кристин је захватила централни дио Португалије у суботу, 31. јануара.

Вјетрови брзине веће од 200 километара на час и обилне падавине нанијеле су велику штету кућама, фабрикама и инфраструктури, а најмање шест лица је погинуло.

