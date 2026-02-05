Logo
Дјечак задобио тешке опекотине због новог тренда са играчком

Телеграф

05.02.2026

10:58

Дјечак задобио тешке опекотине због новог тренда са играчком
Фото: Pexels

Деветогодишњи дјечак задобио је тешке повреде, пошто је испробао један од најновијих трендова са друштвених мрежа, упозоравају љекари и стручњаци за безбједност дјеце.

Калеб Чабола се припремао за школу, 20. јануара, када је покушао да загрије своју желатинасту играчку NeeDoh Nice Cube у микроталасној, преноси Пеопле.

Moskva Kremlj

Свијет

Кремљ: Рано говорити о резултатима преговора у Абу Дабију

Он је желио да играчка постане мекша и лакша за обликовање, а на идеју је дошао након разговора са другаром, који му је испричао за најновији тренд.

Ово је потврдила његова мајка, Витни, која је у тренутку несреће била у гаражи и чула како дјечак укључује микроталасну у кухињи. Помислила је да Калеб жели да погрије свој доручак.

Након што је чула врисак, схватила је да нешто није у реду. Испоставило се да је играчка "експлодирала" чим је малишан отворио пећницу, а желатинаста маса је завршила на његовим рукама и лицу.

радник-посао-рад-брусилица-брушење-

Економија

Тужно: Још један југословенски гигант гаси производњу

Мајка је покушала да испере супстанцу водом, али безуспјешно. Одмах је одвела сина у болницу, након чега је пребачен у локални Центар за опекотине.

Опекотине другог степена

љекари су потврдили да његов вид није угрожен, а Калеб се опоравља код куће.

Мајка објашњава да је дЈечак задобио опекотине другог степена на једној страни лица и рукама. Очекује се да наредних дана крене у школу.

Према званичном сајту произвођача, играчка NeeDoh Nice Cube је савршена за "истезање, притискање и гњечање". Истовремено, сајт упозорава: "Не загријавати, не смрзавати, не стављати у микроталасну јер може изазвати повреде".

Полиција Србија

Хроника

Још једна бомба је бачена: Експлозија оштетила познати ресторан

Специјалисти из Центра за опекотине истичу да је Калеб "срећан што није задобио још теже повреде".

"Ови вирални трендови могу бити изузетно опасни за дјецу, која често не разумију посљедице својих поступака", додаје се.

