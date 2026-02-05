Logo
Ученици ће ускоро остављати телефоне на улазу?

Телеграф

05.02.2026

10:44

Припремљен је нацрт закона којим би се забранила употреба мобилних телефона у основним и средњим школама.

Ова иницијатива долази као одговор на све веће забринутости родитеља и наставника у вези са ометањем наставе и смањењем концентрације ученика. Мобилни телефони, иако корисни у многим аспектима, често представљају дистракцију у учионици, што негативно утиче на процес учења.

Овај предлог предвиђа:

Ученици не би смјели користити мобилне телефоне током наставе и одмора.

Телефони би се одлагали по уласку у школу и враћали тек по завршетку наставе.

Изузеци би постојали само у специјалним случајевима (нпр. здравствени разлози уз медицинску документацију).

Наставници би били одговорни за комуникацију са родитељима кад је то неопходно.

Неке ивањичке школе већ су учиниле конкретне кораке у вези са овом темом. У тим школама, ученици су обавезни да оставе своје телефоне на улазу у учионицу, чиме се омогућава фокусираније и продуктивније окружење за рад.

Наставници из ових школа извјештавају о позитивним промјенама у понашању и пажњи ученика, што додатно подстиче расправу о потреби за ширим спровођењем оваквих мјера.

Предлог закона треба да прође парламентарну процедуру. Термин расправе и гласања зависи од Скупштине, али најаве из децембра 2025. говоре да би то могло бити у првим мјесецима 2026. године.

Постоји сумња и да ће закон изазвати жустру дебату међу посланицима, јер постоје и они који сматрају да би мобилни телефони могли бити корисни као едукативни алати ако се правилно користе, преноси Телеграф.

