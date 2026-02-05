Огласио се Дачић након хапшења због напада на кућу Здравка Чолића

05.02.2026
Припадници Министарства унутрашњих послова ухапсили су једно лице осумњичено да је бацило бомбу на породичну кућу пјевача Здравка Чолића на Дедињу, док се за другом особом још трага, саопштио је потпредсједник Владе Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић.
Он је, наводи се у саопштењу МУП-а, изјавио је да су припадници Министарства унутрашњих послова, ПУ за град Београд, Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду и Безбједносно-информативном агенцијом, ухапсили једно лице због постојања основа сумње да је извршило кривично дјело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и изазивање опште опасности у саизвршилаштву, док се за другом особом трага.
"Припадници Министарства унутрашњих послова, ПУ за град Београд, Управе криминалистичке полиције, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду и Безбедносно-информативном агенцијом, ухапсили су С. М. (1993), због постојања основа сумње да је извршио кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и изазивање опште опасности у саизвршилаштву. Постоје основи сумње да је С. М. (32) са још једном особом за којом се трага, 3. фебруара ове године око 4.52 часа, дошли до породичне куће оштећеног на Дедињу где су активирали и бацили ручну бомбу у двориште и том приликом нанета је материјална штета", стоји у саопштењу.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду, изјавио је Дачић.
На кућу пјевача Здравка Чолића бачена је експлозивна направа која је изазвала велику материјалну штету.
Према првим информацијама, није било повређених, а у кући су били пјевачева супруга и кћерке, док је он, према писању медија, био на пословном путу у Загребу.
Мотив напада за сада није познат.
