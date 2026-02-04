Logo
Уклоњене ћириличне табле у Лепосавићу и Звечану (ВИДЕО)

СРНА

04.02.2026

11:29

Уклоњени ћирилични натписи на Косову
Фото: YouTube/Screenshot/Kosovo Online

Знак са натписом на ћирилици Лепосавић уклоњен је данас на улазу у ту општину, а на његово мјесто постављена је двојезична табла на српском и албанском језику.

Табла са двојезичним натписом постављена је и на излазу из општине Звечан, преноси Косово онлајн.

Васка и Ајна

Хроника

Ајна плакала у судници: Признала да је ножем убила мајку

Међутим, на обје табле натписи су исписани само на латиници.

На знаку у Звечану пише на албанском и српском језику "Добро дошли", док је на знаку у Лепосавићу исписано "Срећан пут".

Косово и Метохија

Звечан

