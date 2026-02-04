Уклоњене ћириличне табле у Лепосавићу и Звечану (ВИДЕО)

Извор:
Знак са натписом на ћирилици Лепосавић уклоњен је данас на улазу у ту општину, а на његово мјесто постављена је двојезична табла на српском и албанском језику.
Табла са двојезичним натписом постављена је и на излазу из општине Звечан, преноси Косово онлајн.
Међутим, на обје табле натписи су исписани само на латиници.
На знаку у Звечану пише на албанском и српском језику "Добро дошли", док је на знаку у Лепосавићу исписано "Срећан пут".
