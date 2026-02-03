Logo
Large banner

Покушај отмице у Новом Саду? "Мушкарац тјерао ђака да уђе у његов ауто, виђен око школе"

Извор:

Телеграф

03.02.2026

15:24

Коментари:

0
Покушај отмице у Новом Саду? "Мушкарац тјерао ђака да уђе у његов ауто, виђен око школе"

Друштвеним мрежама шири се хитно упозорење родитељима чија дјеца похађају ОШ "Марија Трандафил" у Ветернику. Према свједочењима грађана, непознати мушкарац у црном возилу покушао је да ступи у контакт са учеником, због чега се апелује на максималан опрез у овом дјелу насеља. Он је наводно понудио дјетету превоз, а онда покушао и да га угура у свој ауто.

Нови Сад и Ветерник су протеклих сати на ногама након што су у јавност процуриле информације о потенцијално опасној ситуацији у близини основне школе. Према наводима који масовно круже у локалним групама, забиљежен је инцидент у којем је старији мушкарац, описан као особа са сиједом косом и наочарима, покушао да намами дијете у црни аутомобил марке Фолксваген Поло.

вакцине-вакцинација

Здравље

У Русији направљен препарат против рака, лијек без хемотерапије

Оно што додатно уноси немир међу житеље Ветерника су тврдње да се сличне ситуације у истом рејону понављају. Према објављеним информацијама, ово је већ други или трећи пут да се сумњиво возило примећује у близини школе, а сценарио је увијек сличан - нуђење превоза и покушај контакта са дјецом која се сама враћају са наставе.

У објавама које се дијеле на друштвеним мрежама, наводи се да је дијете, срећом, успјело да побјегне и о свему обавијести надлежне у школи.

полиција-Република Српска-грб полиције

Хроника

Све више саобраћајних незгода: Повећан број погинулих

У текстовима који се шире интернетом, заједница апелује на све родитеље да разговарају са дјецом и подсјете малишане да не прилазе непознатим аутомобилима и не ступају у било какву комуникацију са странцима. Сви станари околних улица и родитељи који се нађу у близини школе позвани су да обрате пажњу на свако сумњиво возило или понашање појединаца.

Циљ овог апела, како наводе аутори објава, није ширење панике, већ подизање нивоа безбједности на виши ниво. С обзиром на то да се детаљан опис возила већ проширио мрежама, грађани се позивају да сваку нову информацију или сумњив снимак са надзорних камера одмах пријаве како би се осигурао миран повратак дјеце из школских клупа.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

pokušaj otmice

Нови Сад

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Након деценија чекања гради се мост преко Чемернице

Србија

Након деценија чекања гради се мост преко Чемернице

14 ч

0
Дјевојчицу (13) намамио у хотел за 15 евра: Полиција га ухватила на дјелу

Србија

Дјевојчицу (13) намамио у хотел за 15 евра: Полиција га ухватила на дјелу

14 ч

0
Драган напунио торбу камењем и скочио у смрт: Мајка чекала да се појави

Србија

Драган напунио торбу камењем и скочио у смрт: Мајка чекала да се појави

14 ч

0
Директан судар два аутомобила: Хитне службе на терену

Србија

Директан судар два аутомобила: Хитне службе на терену

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner