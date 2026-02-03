Logo
Након деценија чекања гради се мост преко Чемернице

Извор:

Агенције

03.02.2026

10:20

Након деценија чекања коначно се рјешава један од највећих проблема за око 70 домаћинстава у селу Коштунићи код Горњег Милановца, јер је у току изградња моста преко ријеке Чемернице, а радови се, према ријечима надлежних, одвијају планираном динамиком.

"Нови мост имаће велики значај за мјештане овог краја, јер ће омогућити сигурнију и функционалнију везу села Коштунићи са Прањанима, као и рјешавање дугогодишњег инфраструктурног проблема. Изградњом овог моста рјешава се дугогодишњи инфраструктурни проблем за око 70 домаћинстава, а уједно се унапређује локална саобраћајна и комунална инфраструктура на подручју општине Горњи Милановац", казао је за РИНУ Дејан Ковачевић председник општине Горњи Милановац.

Нови мост на Чемерници биће дуг 18 метара, а пројекат, поред саме мостовске конструкције, обухвата и уређење ријечног корита, зидање приобаља, као и изградњу приступних путева.

Извођач радова је горњомилановачка фирма “Свин“ д.о.о, члан групе “Грамар“ из Београда, док укупна вриједност инвестиције износи 20.515.308 динара са ПДВ-ом.

"Рјешавамо вишедеценијски проблем мјештана који су током љета ријеку прелазили искључиво тракторима и пољопривредним машинама, док су зими имали могућност преласка само преко пјешачког моста", истакао је Ковачевић.

Како је нагласио, општина Горњи Милановац је у овој години за инфраструктурне пројекте издвојила више од пола милијарде динара.

"Седам мостова градимо у овој години, а укупна улагања у инфраструктуру премашују пола милијарде динара. Надамо се да ћемо овај амбициозни план реализовати у потпуности", рекао је предсједник општине.

most

Čemernica

