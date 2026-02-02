На Епстајновој листи двије дјевојке из Србије

Извор:
Међу новим фајловима Џефрија Епстајна, који тек сада излазе у јавност, појављују се шокантни наводи који директно спомињу Србију и регион - од преписки у којима се нуде дјевојке из Србије, преко пасоша и личних података манекенки до комуникације које доводе у везу и добро познате политичаре са ових простора.
Истовремено, Холивуд потреса нови скандал - документарни филм о Меланији Трамп нашао се на мети критика јер је његов редитељ Брет Ретнер такође поменут у Епстајновим фајловима.
Да ли се пред нама напокон раскринкава глобална мрежа злоупотребе моћи и гдје се у тој причи налази Србија, за Редакцију открила је Весна Југовић, оснивачица и власница компаније "Miss Yu".
Како је Весна рекла, како се појавио интернет тако је почео процес селекције дјевојака за разне кастинге који је све додатно убрзао.
"То је једна посебна прича када говоримо о моделингу као занату, послу и менаџменту. Радећи годинама на изборима за Мис Југославије, а касније и Мис Србије и Црне Горе, увијек сам имала одређену сумњу према том свијету и била изузетно обазрива у препорукама које сам давала дјевојкама, где и како да се пријаве. Временом сам дошла до тога да посљедњих двадесетак година дјевојкама отворено говорим: немојте ићи у модне агенције, јер је то изузетно ризично. Овдје није ријеч само о Џефрију Епстајну, већ о читавој мрежи лаке и неформалне комуникације са сумњивим људима. Са појавом интернета, тај процес „брзе презентације“ и селекције дјевојака за разне кастинге додатно се убрзао. Србија се, према Епстеиновим документима, изгледа нашла на тој мапи", рекла је Весна за Курир телевизију.
Анализирајући чињеницу каква је идеја моделинг некада била, Весна је направила очиту разлику између тога какав је моделинг био некада и какав је сада.
"У тим документима се помињу двије дјевојке из Србије, Б. Б. и Т. П. је јавно испричала да је Епстајна упознала у Паризу. Сматрам да би све младе дјевојке у Србији требало да прочитају њену исповијест: како је отишла у Париз да ради за агенцију, ко ју је препоручио, с ким је сарађивала, какве уговоре је потписивала и како је уопште дошло до сусрета са Епстајном. Цијела идеја моделинга и глобалне флуктуације лијепих дјевојака можда је некада почела из модне индустрије, али је питање гдје је све то завршавало и какве је облике попримило.
"Имала сам и ексклузиван интервју са братом Џефрија Епстајна. Он је један од кључних свједока, због чега је занимљив не само новинарима, већ и политичарима и криминалцима. Прва и најважнија ствар коју је рекао јесте да је лично идентификовао тијело свог брата, чиме су пале у воду теорије завјере да је Епстајн жив и да је наводно пребачен у Израел. Друго, врло отворено је у интервјуу указао на кључне људе који су, по његовом мишљењу, спријечили темељну истрагу. Посебно је истакао тадашњег државног тужиоца САД, Била Бара, који је Епстајнову смрт одмах прогласио самоубиством и тиме фактички затворио врата даљој истрази", каже Весна и додаје:
- Његов брат је од самог почетка сумњао у самоубиство и тврдио да је Епстајн убијен. Као аргумент навео је чињеницу да камере у затвору нису радиле управо на том спрату, док једина камера која је била у функцији није покривала Епстајнову ћелију. Наводно се тврдило да нико није прошао ходником, али су та објашњења дјеловала крајње неубједљиво, што указује на добро организовано убиство.
Ослањајући се на тему узнемирујућег садржаја у документима, Весна је истакла да се у истим спомињу и имена савремених политичких фигура.
"Посебно узнемирују документи који говоре о милионским препискама и доказима о вишедеценијском ланцу педофилије, трговине и експлоатације дјеце широм свијета. Помињу се чак и планови за премештање дјеце са Косова и Тајланда, што представља једну од најстрашнијих ствари у тим документима. У документима се појављују и имена савремених политичких фигура. Мирослав Лајчак је, након што се његово име појавило у досијеима, поднио оставку на мјесто савјетника премијера Словачке, и она је прихваћена. Мило Ђукановић све наводе негира, али сама чињеница да се та имена појављују има тежину - истакла је Весна и додала:
Како каже Весна, режисер који је радио на документарцу о Меланији Трамп, оптуживан је за сексуално злостављање како се његово име појавило у документима.
"Занимљиво је да нико од највиших свјетских лидера, укључујући бивше америчке предсједнике, није процесуиран, али су прве оставке ипак кренуле. Постоје претпоставке да је Епстајн требало да дође у Црну Гору, што додатно баца сјенку на читав случај. Филм, односно, документарац о Меланији Трамп је доживио бојкот након сазнања да се име режисера појавило у документима, а екипа се масовно дистанцирала.
