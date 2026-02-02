Пироманија или одмазда? Изгорио још један аутомобил

Извор:
Информер
02.02.2026
13:42
Коментари:0
Три аутомобила оштећена су током пожара који је избио ноћас у улици Марије Бурсаћ у Земуну.
Један аутомобил је потпуно изгорио, док су још два су претрпјела велико оштећење.
Повријеђених нема, како преноси Курир, а полиција провјерава да ли је изгорјели аутомобил намјерно запаљен.
Ноћ између суботе и недјеље протеклог викенда у Београду обиљежио је низ мистериозних пожара – на више различитих локација у пријестоници запаљено је већи број аутомобила. Док су власници ујутру затекли згаришта уместо возила, полиција испитује да ли је ријеч о повезаним инцидентима и ко стоји иза таласа паљења аутомобила у веома кратком временском размаку.
Свијет
Некада "обећана земља" пада великом брзином: Више од 450.000 људи тражи посао
Како смо већ писали, у ноћи између суботе и недјеље, у сличном пожару у Земуну, два возила су потпуно изгорјела, а четири су дјелимично оштећена. С обзиром на то да је пожар избио на два различита мјеста, сумња се да је подметнут, а станари овог дијела града кажу да су се чуле и детонације.
Један аутомобил марке "дачија логан" букнуо је на Чукарици, а власник М. Н. (68), наводно је истакао да не зна ко је и због чега желио да му запали аутомобил. Камере видео надзора снимиле су тренутак када је непозната особа запалила аутомобил око 4.25 сати, а на снимку се видјело како возило полива запаљивом течношћу из флаше.
У ноћи између суботе и недјеље око 2.30 часова избио је пожар у Опленичкој улици на Петловом брду када су изгорјели аутомобили марке "мерцедес" и "ауди", истрага је у току, те још увијек није утврђен разлог овог пожара, а на Новом Београду изгорио је још један аутомобил, преноси Информер.
БиХ
6 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
6 ч0
Сцена
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму