Посјета чувеној атракцији у Риму више није бесплатна

Римске власти од јуче су увеле наплату приступа чувеној Фонтани ди Треви за све посјетиоце који желе да јој приђу из непосредне близине.
Циљ ове мјере је, како наводе, смањење гужви и очување достојанства једног од најпознатијих споменика у Италији.
Од 2. фебруара 2026. године, туристи морају да купе карту од 2 евра како би сишли низ степенице до простора око базена фонтане, одакле се традиционално баца новчић за срећу. Посматрање фонтане са трга изнад остаје бесплатно.
Званичници процјењују да би нова такса могла да донесе додатних 6,5 милиона евра годишње.
Идеја о увођењу улазница појавила се још 2024. године, у оквиру шире стратегије града да смањи прекомјерни туризам и промовише такозвани "одрживи туризам".
Фонтана ди Треви, ремек-дјело касног барока из 18. вијека, годинама је незаобилазна станица за туристе, али и једно од најзагушенијих мјеста у Риму, често на мјети џепароша.
"Лично сам за то да се уведе нови облик приступа, ограничен и временски дефинисан, Фонтани ди Треви", изјавио је тада градски вјећник за туризам Алесандро Онорато за лист Коријере дела сера.
Он је нагласио да циљ наплате није зарада, већ контрола гужви и спрјечавање непримјереног понашања, попут " честог обичаја туриста да код споменика једу сладолед или пицу, што сматра непоштовањем монументалне грађевине".
Римске власти наводе и да ће приход од карата бити усмјерен на унапређење доживљаја посјетилаца и одржавање бројних културних знаменитости у граду.
Улазнице важе за приступ током дневних, најпосјећенијих сати, за простор непосредно уз базен фонтане, који је још од 2024. године под посебним режимом.
Према наводима градских власти, досадашњи једногодишњи експеримент са редовима, контролисаним улазом и излазом већ је дао позитивне резултате. Прошле године око 10 милиона људи чекало је у реду како би се приближило фонтани, док је у појединим данима кроз овај простор пролазило и до 70.000 посјетилаца, изјавио је градоначелник Рима Роберто Гвалтијери.
Од сада се приступ наплаћује у сљедећим терминима:
понедјељком и петком од 11.30 до 22.00
осталих дана од 9.00 до 22.00
Изузетак је данашњи дан, 2. фебруар, када се наплата примјењује од 9.00 до 22.00. Посљедњи улаз сваког дана је у 21.00.
Након што падне ноћ, приступ фонтани поново је слободан и бесплатан.
Становници Рима ослобођени су плаћања улазнице, као и нове таксе од 5 евра која се уводи за пет мање познатих локалитета у граду, међу којима је и Вила Максенција на Апијском путу.
За оне који не желе да плате, фонтана ће и даље бити у потпуности видљива са удаљености.
"Поглед на фонтану ни на који начин неће бити заклоњен", изјавио је Клаудио Паризи Пресиче, главни градски званичник за умјетност.
Улазнице се могу купити путем апликација, на посебном интернет-сајту, као и у хотелима и објектима који се укључе у продају.
Увођење наплате за Фонтану ди Треви, о којој се расправљало више од годину дана, слиједи примјер сличног система већ уведеног на римском Пантеону, као и сложеније дневне туристичке таксе коју је Венеција прошле године увела како би ограничила број једнодневних посетилаца и олакшала живот локалном становништву.
