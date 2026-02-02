Logo
Large banner

Одређен притвор осумњиченом за покушај убиства у Источном Сарајеву

02.02.2026

13:04

Коментари:

0
Одређен притвор осумњиченом за покушај убиства у Источном Сарајеву
Фото: Pexels

Окружни суд у Источном Сарајеву одредио је једномјесечни притвор мушкарцу чији су иницијали И.Х. осумњиченом да је покушао убити мушкарца К.П. у Миљевићима у општини Источно Ново Сарајево, саопштено је из ове правосудне институције.

Притвор му је одређен због опасности да ће боравком на слободи поновити кривично дјело, као и због опасности да ће утицати на свједоке, уништити, сакрити, измијенити доказе или трагове важне за кривични поступак.

Весна Меденицa

Регион

Весна Меденица није у притвору: Изречена јој само мјера забране

И.Х. је осумњичен да је 27. децембра у 21.55 часова на паркингу забавног центра "Саниленд" пуцао из пиштоља на К.П.

Он је осумњичен за кривично дјело покушај убиства.

Подијели:

Тагови:

покушај убиства

Источно Сарајево

Притвор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Бањалуци одузети BMW и "трептач"

Хроника

У Бањалуци одузети BMW и "трептач"

6 ч

0
Планира се укидање партиципације на здравствене услуге

Градови и општине

Планира се укидање партиципације на здравствене услуге

6 ч

0
Шта се заправо налази у супи из кесице и да ли је здрава

Здравље

Шта се заправо налази у супи из кесице и да ли је здрава

6 ч

0
Ово су највећи нарциси хороскопа

Занимљивости

Ово су највећи нарциси хороскопа

6 ч

0

Више из рубрике

У Бањалуци одузети BMW и "трептач"

Хроника

У Бањалуци одузети BMW и "трептач"

6 ч

0
Затвор

Хроника

Притворен Зворничанин који је пао са скоро пола килограма кокаина, минама и експлозивом

7 ч

0
Држављанин Србије ухапшен због нуђења мита полицији у Бијељини

Хроника

Држављанин Србије ухапшен због нуђења мита полицији у Бијељини

8 ч

0
Рогатичанин завршио иза решетака, мучио и убијао псе

Хроника

Рогатичанин завршио иза решетака, мучио и убијао псе

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner