Одређен притвор осумњиченом за покушај убиства у Источном Сарајеву

02.02.2026
13:04
Коментари:0
Окружни суд у Источном Сарајеву одредио је једномјесечни притвор мушкарцу чији су иницијали И.Х. осумњиченом да је покушао убити мушкарца К.П. у Миљевићима у општини Источно Ново Сарајево, саопштено је из ове правосудне институције.
Притвор му је одређен због опасности да ће боравком на слободи поновити кривично дјело, као и због опасности да ће утицати на свједоке, уништити, сакрити, измијенити доказе или трагове важне за кривични поступак.
Регион
Весна Меденица није у притвору: Изречена јој само мјера забране
И.Х. је осумњичен да је 27. децембра у 21.55 часова на паркингу забавног центра "Саниленд" пуцао из пиштоља на К.П.
Он је осумњичен за кривично дјело покушај убиства.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму