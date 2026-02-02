Logo
Large banner

Планира се укидање партиципације на здравствене услуге

Извор:

Агенције

02.02.2026

12:55

Коментари:

0
Планира се укидање партиципације на здравствене услуге
Фото: Unsplash

Новчана средства која Јавна здравствена установа "Здравствени центар" Брчко годишње прикупи по основу партиципације чине мање од један посто укупног буџета ове установе, због чега се интензивирају активности на њеном укидању.

Директор ЈЗУ “Здравствени центар” Брчко Јасмин Механовић изјавио је да се по овом основу годишње прикупи око 450.000 КМ, те да та средства нису пресудна за финансијско пословање установе.

Милорад Додик

Република Српска

Додик открио зашто САД нису скинуле санкције СДС-у

Укидање партиципације смањило би гужве на шалтерима и омогућило прерасподјелу дијела медицинског особља на друге послове, чиме би се додатно унаприједио квалитет здравствених услуга рекао је Механовић, истичући да постоји пуна спремност менаџмента за измјену важећих аката.

Додао је да ће установа покушати предвидјети укидање наплате партиципације кроз интерне акте већ до краја марта ове године.

Жељко Будимир

Република Српска

Будимир: Од данас појачано присуство полиције

Током овог мјесеца надлежни органи покренуће потребне процедуре како би осигураници на подручју Брчко дистрикта били ослобођени плаћања партиципације за здравствене услуге.

Ова иницијатива резултат је расправе вођене на посљедњем засједању Скупштине Брчко дистрикта.

Предсједавајући Комисије за здравство Скупштине Дистрикта Борислав Ђулабић подсјетио је да је Скупштина и раније разматрала питање партиципације, те да су кроз рад комисије давани конкретни приједлози за њено укидање.

Подијели:

Тагови:

participacija

Брчко

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Протест мјештана у селу Кути

Градови и општине

Мјештани села Кути пет дана на блокадама, градске власти их не виде

9 ч

0
Депонија код ријеке Брегаве у Стоцу

Градови и општине

Еколошка катастрофа у БиХ: Депонија угрожава ријеку, грађани позивају на хитну реакцију

1 д

0
Активирало се велико клизиште у Сарајеву

Градови и општине

Активирало се велико клизиште у Сарајеву: Угрожени стамбени објекти

1 д

0
Карневал мимозе у Требињу

Градови и општине

Карневал мимозе у Требињу

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

19

14

Остојић: Наше обавезе које постоје према удружењу пензионера биће реализоване

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner