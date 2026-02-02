Планира се укидање партиципације на здравствене услуге

Извор:
Новчана средства која Јавна здравствена установа "Здравствени центар" Брчко годишње прикупи по основу партиципације чине мање од један посто укупног буџета ове установе, због чега се интензивирају активности на њеном укидању.
Директор ЈЗУ “Здравствени центар” Брчко Јасмин Механовић изјавио је да се по овом основу годишње прикупи око 450.000 КМ, те да та средства нису пресудна за финансијско пословање установе.
Укидање партиципације смањило би гужве на шалтерима и омогућило прерасподјелу дијела медицинског особља на друге послове, чиме би се додатно унаприједио квалитет здравствених услуга рекао је Механовић, истичући да постоји пуна спремност менаџмента за измјену важећих аката.
Додао је да ће установа покушати предвидјети укидање наплате партиципације кроз интерне акте већ до краја марта ове године.
Током овог мјесеца надлежни органи покренуће потребне процедуре како би осигураници на подручју Брчко дистрикта били ослобођени плаћања партиципације за здравствене услуге.
Ова иницијатива резултат је расправе вођене на посљедњем засједању Скупштине Брчко дистрикта.
Предсједавајући Комисије за здравство Скупштине Дистрикта Борислав Ђулабић подсјетио је да је Скупштина и раније разматрала питање партиципације, те да су кроз рад комисије давани конкретни приједлози за њено укидање.
