Додик открио зашто САД нису скинуле санкције СДС-у

Аутор:Стеван Лулић
02.02.2026
12:39
Коментари:8
Предсједник СНСД-а Милорад Додик говорио је о укидању америчких санкција њему и његовим блиским сарадницима, те се осврнуо зашто је Српска демократска странка остала на листи санкционисаних.
"Имате да је то преседан да у једном дану огромном броју људи скину санкције. Ми смо тражили да се то уради и другима, и (Миловану) Цицку Бјелици и осталима", рекао је Додик и додао:
"СДС није хтио да потпише захтјев за скидање санкција. Први пут јавно говорим, њихови људи, онај из Модриче (Јовица Радуловић) није хтио да потпише. А, онда нас оптужују".
Истакао је да је управо то разлог зашто су људи везани уз СДС остали на листи санкционисаних.
"Они прво нису вјеровали да је то могуће", рекао је предсједник СНСД-а и нагласио да још увијек постоји могућност да СДС-у буду укинуте санкције али да у овој странци не желе никакву сарадњу.
Он је истакао да "пријатељи из Америке" савјетују да се подигне тужба јер је увођење санкција њему и сарадницима било кршење свих прописа.
"Све што се десило за вријеме Бајденове и Обамине администрације око санкција потписао је 'аутоматски потпис'', а не предсједник лично. Ако то треба да уради машина онда се од стране предсједника да налог, а тога нигдје није било", каже Додик за РТРС.
