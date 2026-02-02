Logo
Large banner

Додик открио зашто САД нису скинуле санкције СДС-у

Аутор:

Стеван Лулић

02.02.2026

12:39

Коментари:

8
Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик говорио је о укидању америчких санкција њему и његовим блиским сарадницима, те се осврнуо зашто је Српска демократска странка остала на листи санкционисаних.

"Имате да је то преседан да у једном дану огромном броју људи скину санкције. Ми смо тражили да се то уради и другима, и (Миловану) Цицку Бјелици и осталима", рекао је Додик и додао:

"СДС није хтио да потпише захтјев за скидање санкција. Први пут јавно говорим, њихови људи, онај из Модриче (Јовица Радуловић) није хтио да потпише. А, онда нас оптужују".

Истакао је да је управо то разлог зашто су људи везани уз СДС остали на листи санкционисаних.

"Они прво нису вјеровали да је то могуће", рекао је предсједник СНСД-а и нагласио да још увијек постоји могућност да СДС-у буду укинуте санкције али да у овој странци не желе никакву сарадњу.

Он је истакао да "пријатељи из Америке" савјетују да се подигне тужба јер је увођење санкција њему и сарадницима било кршење свих прописа.

"Све што се десило за вријеме Бајденове и Обамине администрације око санкција потписао је 'аутоматски потпис'', а не предсједник лично. Ако то треба да уради машина онда се од стране предсједника да налог, а тога нигдје није било", каже Додик за РТРС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Америчке санкције

СДС

Коментари (8)
Large banner

Више из рубрике

Тришић Бабић је на састанку са Хлобеном

Република Српска

Тришић Бабић је на састанку са Хлобеном

7 ч

0
Будимир: Од данас појачано присуство полиције

Република Српска

Будимир: Од данас појачано присуство полиције

7 ч

0
Радан Остојић

Република Српска

Остојић: Унаприједити рад и радне односе у Српској

7 ч

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Република Српска

Јавни конкурс за пријем на Полицијску академију за 150 кадета

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner