Туга обавила бањалучки спорт: Преминуо Дарко Манојловић Малик

Аутор:Стеван Лулић
15.03.2026
Бањалучки спорт обавила је туга након што је у 52. преминуо некадашњи фудбалер и спортски радник Дарко Манојловић Малик.
Манојловић је преминуо од посљедица срчаног удара у недјељу.
Малик је рођен 1974. године у Бањалуци, поникао је у Фудбалском клубу Омладинац с којим је остварио пласман у Прву лигу Републике Српске (1997), играо је два пута полуфинале Купа Републике Српске, као и четвртфинале Купа БиХ у премијерном издању овог такмичења 2001. године.
Био је члан оне сјајне генерације играча из бањалучког насеља Лазарево у којој су играли: Јово Шмања, Саша Варница, Слободан Трифуновић, Радомир Поповић, Драшко Жарић, Славко Кончар, Мирослав Балабан, Предраг Дивљак, Амир Омеркадић, Милорад Милутиновић, Бранимир Тулић, Борис Кеча, Владимир Ђурђевић...
Касније је био директор и предсједник Омладинца, а смрт га је затекла на функцији првог човјека клуба.
Од Малика се опростио Фудбалски савез Републике Српске, из којег је потврђена ова тужна вијест.
"Био је посвећен раду са младима и посљедњих година клуб је буквално овисио о његовом ангажману и ентузијазму. Једно вријеме је, као играч, наступао и за трнску Слогу. Био је репрезентативац Републике Српске", навели су из Фудбалског савеза.
Сахрана Дарка Манојловића Малика биће обављена у понедјељак, 16. марта, у 13 часова на бањалучком Пердувовом гробљу. Прије тога у 12 часова одржаће се опијело у цркви Рођења Пресвете Богородице у Дервишима.
