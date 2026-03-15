Дарко Лазић се огласио емотивном поруком: ''Ко није ходао у твојим ципелама..''

Породица и пријатељи неутешни су због великог губитка, а пјевачу у овим тренуцима стиже и велика подршка са свих страна.

Дарко се огласио на Инстаграму и подијелио цитат који је многе дирнуо.

- Не дозволи никоме ко није ходао у твојим ципелама да ти говори како да вежеш пертле - писало је у објави Дарка Лазића, након које су услиједиле ријечи подршке.

Драган Лазић страдао је у сриједу, 11. марта, на мотору када му је пут пресјекао аутомобил марке "цитроен" код Шапца. На путу до болнице подлегао је повредама.

На његовом посљедњем испраћају присуствовало је око 1.000 људи, међу којима је било готово пола естраде.

Километарска колона уплаканих чланова породице, пријатеља и колега била је на гробљу, док су бројне колеге и пријатељи долазили и претходних дана да искажу саучешће и пруже подршку.

У Брестач су у петак, 13. марта, међу првима стигле Даркове бивше партнерке - Ана Севић и Марина Гагић, које су пружиле подршку породици.

Поред њих, испраћају су присуствовали и Милица Павловић, хармоникаш Микица Гачић, Борко Радивојевић, Живкица Милетић, Михајло Веруовић Војаж, Мирко Шијан, Емир Брунчевић, Тамара Милутиновић, Урош Живковић, Мирко Кодић, Милена Ћеранић, Јелена Костов, Слоба Васић, Саша Капор, Александра Бурсаћ, Небојша Војводић и многи други.

Иако се Драган бавио музиком, никада се није експонирао у медијима, наступајући углавном на приватним прославама и локалним догађајима.

Једна његова велика жеља, да сними дует са рођеним братом Дарком, остала је, нажалост, неостварена.

Дарко Лазић је био ван себе због смрти брата, а смогао је снаге да проговори о стравичној несрећи у којој је Драган изгубио живот.

- Бићу јако кратак, нећу пуно да причам. Не знам шта бих да вам кажем. Изгубио сам велики дио себе, све ми је ово тешко пало. Изгубио сам пола себе, пола свог живота, пола свога срца, свог најрођенијег што не бих никоме пожелио - изустио је кроз плач пјевач, молећи за разумијевање, пише Телеграф.рс.