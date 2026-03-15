Клиника за хематологију од сутра на новој локацији на Паприковцу

АТВ
15.03.2026
13:23
Клиника за хематологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Бањалуци од сутра ће радити у новоотвореном објекту за онкологију и хематологију са палијативном његом на Паприковцу.
Из УКЦ-а су саопштили и да ће пацијенти заказане амбулантне прегледе моћи обављати у новим и савремено опремљеним просторијама, које ће омогућити квалитетнију и ефикаснију здравствену услугу.
- Молимо пацијенте да се на заказане прегледе или за пријем на болничко лијечење јављају на нову локацију, те да прате упутства медицинских радника - истакли су из УКЦ-а Српске.
