Клиника за хематологију од сутра на новој локацији на Паприковцу

АТВ

15.03.2026

13:23

Клиника за онкологију и хематологију
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Клиника за хематологију Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Бањалуци од сутра ће радити у новоотвореном објекту за онкологију и хематологију са палијативном његом на Паприковцу.

Из УКЦ-а су саопштили и да ће пацијенти заказане амбулантне прегледе моћи обављати у новим и савремено опремљеним просторијама, које ће омогућити квалитетнију и ефикаснију здравствену услугу.

- Молимо пацијенте да се на заказане прегледе или за пријем на болничко лијечење јављају на нову локацију, те да прате упутства медицинских радника - истакли су из УКЦ-а Српске.

