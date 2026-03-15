Израелски министар спољних послова открио да ли ће бити преговора са Ираном

Извор:
СРНА
15.03.2026
12:54
Коментари:0
Израелски министар спољних послова Гидеон Сар негирао је извјештаје о томе да би Израел ускоро могао да одржи директне разговоре са Либаном и одбацио тврдње да израелској војсци понестаје пресретача ракета.
Израелски лист "Харец" јуче је писао да се очекује да ће Израел и Либан одржати директне разговоре у наредним данима. Портал "Семафор" извијестио је да је Израел обавијестио Вашингтон да му понестаје пресретача балистичких ракета.
Упитан да прокоментарше ове медијске извјештаје, Сар је рекао: "На два питања, одговор је `не`."
Сар је додао да су Израел и САД "очи у очи" у рату са Ираном и да су два савезника одлучна да наставе док циљеви не буду остварени.
"Желимо да дугорочно уклонимо егзистенцијалне пријетње од Ирана. Не желимо да сваке године идемо у нови рат", изјавио је израелски министар спољних послова.
Регион
31 мин0
Хроника
38 мин0
Република Српска
40 мин0
Друштво
46 мин0
Најновије
Најчитаније
13
05
13
04
12
54
12
53
12
43
Тренутно на програму