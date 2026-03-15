Израелски министар спољних послова открио да ли ће бити преговора са Ираном

СРНА

15.03.2026

12:54

Израелски министар спољних послова Гидеон Сар негирао је извјештаје о томе да би Израел ускоро могао да одржи директне разговоре са Либаном и одбацио тврдње да израелској војсци понестаје пресретача ракета.

Израелски лист "Харец" јуче је писао да се очекује да ће Израел и Либан одржати директне разговоре у наредним данима. Портал "Семафор" извијестио је да је Израел обавијестио Вашингтон да му понестаје пресретача балистичких ракета.

-спц-вјера-црква-фреске-

Друштво

Почиње Средопосна недјеља: Ови обичаји се везују за четврту седмицу Васкршњег поста

Упитан да прокоментарше ове медијске извјештаје, Сар је рекао: "На два питања, одговор је `не`."

Сар је додао да су Израел и САД "очи у очи" у рату са Ираном и да су два савезника одлучна да наставе док циљеви не буду остварени.

Здравље

Прележали сте тежак ковид или грип? Ове инфекције могу да отворе пут ка раку плућа

"Желимо да дугорочно уклонимо егзистенцијалне пријетње од Ирана. Не желимо да сваке године идемо у нови рат", изјавио је израелски министар спољних послова.

Прочитајте више

Романтична превара тешка 50.000 евра: Лажни војник ојадио пензионерку

Регион

Романтична превара тешка 50.000 евра: Лажни војник ојадио пензионерку

31 мин

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Дилер ухваћен на дјелу: Продавао дрогу малољетнику насред улице

38 мин

0
споменик команданту Милораду Миши Пелемишу

Република Српска

Откривен споменик команданту Милораду Миши Пелемишу

40 мин

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Друштво

Цјеновни шок на пумпама: Дизел премашио 3 КМ

46 мин

0

Више из рубрике

Експлозије у Техерану

Свијет

ИДФ покренуо нове ударе на западу Ирана

1 ч

0
Крузер постао плутајући карантин: Мистериозна пошаст покосила и посаду и путнике

Свијет

Крузер постао плутајући карантин: Мистериозна пошаст покосила и посаду и путнике

1 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Иран жели договор, али ми још нисмо спремни

2 ч

0
Небензја: Нестабилност у БиХ резултат антисрпске политике Запада

Свијет

Небензја: Нестабилност у БиХ резултат антисрпске политике Запада

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

05

Знакови који ће почетком прољећа упознати сродну душу

13

04

Мислите да су вам поруке тајне? Велика заблуда о заштити на мрежама

12

54

Израелски министар спољних послова открио да ли ће бити преговора са Ираном

12

53

Прележали сте тежак ковид или грип? Ове инфекције могу да отворе пут ка раку плућа

12

43

Почиње Средопосна недјеља: Ови обичаји се везују за четврту седмицу Васкршњег поста

