Цјеновни шок на пумпама: Дизел премашио 3 КМ

Аутор:

АТВ

15.03.2026

12:24

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Цијене горива на пумпама у Републици Српској не престају да расту.

Почетком марта, литар је у просјеку коштао 2,3 КМ, а протеклих дана премашио је 3 КМ.

На појединим пумпама, дизел данас кошта чак 3,17 КМ. Дакле, безмало за марку скупље него прије двије седмице.

Дистрибутери поручују да поскупљењима на бензинским пумпама није крај.

Подсјећају да је у протеклом периоду само у прошли уторак цијена сирове нафте падала, али да су, одмах послије тога, услиједила поскупљења. То је условило и даљи раст цијена горива на нашем тржишту.

Савјети

Заборавите на скупо ђубриво за биљке: Најбоље бујају од од овог састојка који има свака кућа

Објашњавају да ће и пумпе које су до прије пар дана гориво продавале по 2,7 КМ, дићи цијене. Разлог је, како истичу, то што су потрошиле старе залихе, док нове количине набављају далеко скупље.

Подсјетимо, гориво у Српској рекордну цијену забиљежило је прије 4 године, када је свијет потресло избијање руско-украјинске кризе. Тада је на бензинским пумпама у Српској гориво досегло чак 3,6 КМ по литру, пише Српскаинфо.

По свему судећи, рат на Блиском истоку могао би да изњедри чак и скупље гориво у Српској, с обзиром на то да нема назнаке да ће се ситуација на нафтном тржишту ускоро стабилизовати.

Цијене горива

Прочитајте више

Цвијеће циклама

Савјети

Заборавите на скупо ђубриво за биљке: Најбоље бујају од од овог састојка који има свака кућа

48 мин

0
Ведрани Рудан љекари рекли да има 3 мјесеца живота: ''Нећеш ми доћи на сахрану''

1 ч

0
Универзум их награђује: Ова 4 знака чека талас изобиља

1 ч

0
Сплав се откачио због јаког вјетра: Евакуисано око 300 људи

1 ч

0

Увоз диктира цијену: Дански прасићи скупљи од домаћих

1 ч

0
Бака Стана продала краву да би комшији платила студије

1 ч

1
Молери дигли цијене: Колико кошта кречење по квадрату?

4 ч

0
Данас натпросјечно топло: Погледајте какве нас температуре очекују

4 ч

0

