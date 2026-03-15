Цјеновни шок на пумпама: Дизел премашио 3 КМ

АТВ
15.03.2026
12:24
Цијене горива на пумпама у Републици Српској не престају да расту.
Почетком марта, литар је у просјеку коштао 2,3 КМ, а протеклих дана премашио је 3 КМ.
На појединим пумпама, дизел данас кошта чак 3,17 КМ. Дакле, безмало за марку скупље него прије двије седмице.
Дистрибутери поручују да поскупљењима на бензинским пумпама није крај.
Подсјећају да је у протеклом периоду само у прошли уторак цијена сирове нафте падала, али да су, одмах послије тога, услиједила поскупљења. То је условило и даљи раст цијена горива на нашем тржишту.
Објашњавају да ће и пумпе које су до прије пар дана гориво продавале по 2,7 КМ, дићи цијене. Разлог је, како истичу, то што су потрошиле старе залихе, док нове количине набављају далеко скупље.
Подсјетимо, гориво у Српској рекордну цијену забиљежило је прије 4 године, када је свијет потресло избијање руско-украјинске кризе. Тада је на бензинским пумпама у Српској гориво досегло чак 3,6 КМ по литру, пише Српскаинфо.
По свему судећи, рат на Блиском истоку могао би да изњедри чак и скупље гориво у Српској, с обзиром на то да нема назнаке да ће се ситуација на нафтном тржишту ускоро стабилизовати.
