На ауто-путу у Хрватској погинуо држављанин БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Возач аутомобила /65/, држављанин БиХ, погинуо је данас у саобраћајној несрећи на ауто-путу недалеко од Липовца у Хрватској, док је његова сапутница повријеђена.
Саобраћајна несрећа догодила се у 10.50 часова у јужној траци ауто-пута у близини одморишта Спачванска шума, а повријеђена жена /59/ превезена је у болницу Винковци, саопштила је Вуковарско-сремска полицијска управа, а преноси Индекс.
Увиђајем је утврђено да је 65-годишњи држављанин БиХ погинуо када је управљајући аутомобилом ријечких регистарских ознака усљед неприлагођене брзине ударио у задњи дио прикључног возила, додатог теретном возилу, чији возач се привремено зауставио због формиране колоне према граничном прелазу.
Повријеђеној жени у болници у Винковцима утврђене су тешке повреде.
По налогу замјеника тужиоца из Вуковара над тијелом погинулог ће бити обављена обдукција, навели су из полиције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 д0
Друштво
1 д0
Друштво
1 д13
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
08
46
08
43
08
37
08
34
08
27
Тренутно на програму