На ауто-путу у Хрватској погинуо држављанин БиХ

Аутор:

АТВ
04.04.2026 20:07

Удес на аутопуту у Хрватској
Фото: PU vukovarsko-srijemska

Возач аутомобила /65/, држављанин БиХ, погинуо је данас у саобраћајној несрећи на ауто-путу недалеко од Липовца у Хрватској, док је његова сапутница повријеђена.

Саобраћајна несрећа догодила се у 10.50 часова у јужној траци ауто-пута у близини одморишта Спачванска шума, а повријеђена жена /59/ превезена је у болницу Винковци, саопштила је Вуковарско-сремска полицијска управа, а преноси Индекс.

Увиђајем је утврђено да је 65-годишњи држављанин БиХ погинуо када је управљајући аутомобилом ријечких регистарских ознака усљед неприлагођене брзине ударио у задњи дио прикључног возила, додатог теретном возилу, чији возач се привремено зауставио због формиране колоне према граничном прелазу.

Повријеђеној жени у болници у Винковцима утврђене су тешке повреде.

По налогу замјеника тужиоца из Вуковара над тијелом погинулог ће бити обављена обдукција, навели су из полиције.

