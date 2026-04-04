Привредник из Дервенте, Додик и Елек обезбиједили станове за троје дјеце настрадалог свештеника

Привредник из Дервенте Миланко Балешевић, који је одлучио да поклони стан дјеци страдалог свештеника из овог града Ненада Митрића и његове супруге Недељке, потврдио је за РТРС да ће по један стан поклонити лидер СНСД-а Милорад Додик и предсједник Надзорног одбора Олимпијског центра "Јахорина" Недељко Елек.
Балешевић је на друштвеној мрежи Фејсбук претходно објавио да поклања стан и покреће акцију "Три дјетета - три стана".
Привредник поклања стан дјеци настрадалих Митрића и покреће акцију: Три дјетета, три стана
- Један стан 55 метара квадратних у Дервенти овој дјеци ћу лично поклонити те замољавам будућег старатеља ове дјеце да ми се јави послије Васкрса ради нотарског уговора. Ову објаву дијелим ради транспарентности и истине са надом да ћемо наћи још два човјека или двије фирме те обезбиједити још два стана. Да свако од ове дјеце добије свој дом, мјесто одакле ће сутра кренути у нови живот, гдје ће одрастати и учити - навео је он.
Балешевић је навео да не можемо промијенити оно што се десило, али можемо утицати на оно што долази.
- Новац који скупља вјерни народ нека им остане за потребе живота док сами не буду могли бринути о себи, стварати и радити. Нису потребне ријечи хвале, гледајмо ово као мали допринос у овој несрећи да обезбиједимо још два дома за све малишане. Квадрати и имовина су пролазни, као и овај наш кратки овоземаљски живот - поручио је Балешевић
Подсјећамо, свештеник Ненад Митрић /33/ и његова супруга Недјељка /32/, родитељи троје дјеце, изгубили су живот у трагичној саобраћајној несрећи која се догодила 2. априла на магистралном путу Дервента-Брод.
Друштво
1 д0
Друштво
1 д0
Друштво
1 д6
Друштво
1 д0
