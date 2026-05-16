Српски репрезентативац се ускоро враћа на терен

Срђан Бабић би требало ускоро да се врати на терен послије тешке повреде колена.
Српски репрезентативац је покидао предњи укрштени лигамент, оперисан је и налази се у фази опоравка.
Имао је Бабић пре повреде улогу капитена и био је стуб одбране московског Спартака, а имаће времена по завршетку сезоне да се врати на максималан број обртаја.
Увелико ради са екипом, тако да ће од љета да се стави у потпуности на располагање свом тренеру, преноси Б92
“Осјећам се прилично добро, сваким даном све боље. Све време сам са екипом, извршавам практично све вежбе. Надам се да ћу ускоро бити 100 одсто спреман”, поручио је бивши ас Црвене звезде за званични сајт Московљана.
