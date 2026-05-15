Бајерн и даље вјерује Нојеру

"Фудбалски клуб Бајерн је у одличној форми за будућност када су у питању голмани. Мануел Нојер и Свен Улрајх посједују ниво искуства о коме други могу само да сањају, а Јонас Урбиг то користи на својим свакодневним тренинзима. Сва тројица су сјајне личности које заједно чине јединствен тим, какав се не може наћи ни у једном другом европском клубу", навео је спортски директор Бајерна Кристоф Фројнд, а пренио сајт клуба.
Нојер (40) је капитен Бајерна, чији је члан од 2011. године. Са немачким клубом је освојио укупно 31. трофеј, у које спадају и 13 у Бундеслиги и два у Лиги шампиона.
Нојер, који је за актуелног првака Њемачке одиграо укупно 597 утакмица, ;рекао је да није журио у доношењу ове одлуке и да је њом јако задовољан.
"Овдје је све баш како треба, са овим тимом можемо да побиједимо било кога. Уживам да свакодневно идем у Зебенер Штрасе и дајем све од себе. У нашем голманском тиму, држимо се заједно и трудимо се да стално подижемо љетвицу, стално се међусобно гурамо и што боље се припремамо за утакмице", казао је Нојер.
Улрајх (37) је за Бајерн прво играо од 2015. до 2020. године, да би се у клуб из Минхена вратио 2021. године, након једне сезоне проведене у ХСВ-у.
За Бајерн је у посљедње две сезоне одиграо само три утакмице, док је у свом укупно 10-годишњем мандату забељежио 104 наступа за актуелног првака Њемачке.
Улрајх је навео да је јако задовољан због продужетка уговора са Бајерном, клубом који је, по његовим ријечима, јако заволио.
"Имамо фантастичан тим са бриљантним стручним штабом и сваки дан је јако забавно, не само у нашем голманском тиму. Дивно је видјети како се све развија и сигуран сам да ћемо имати шансу да поново постигнемо све сљедеће сезоне", казао је Улрајх.
Бајерн је ове сезоне освојио своју 35. титулу првака Њемачке.
