Познати фудбалер крвнички претучен због славне глумице

Фудбалер Галатасараја Лукас Тореира (30) доживио је непријатност у Истанбулу, пошто је нападнут испред једног тржног центра у Бејоглуу.
Уругвајски везиста наводно је био у друштву пријатеља када му је пришао мушкарац и физички га напао.
Према писању угледног британског портала "Сан", који се позива на турске медије, бивши играч Арсенала, Атлетико Мадрида, Фиорентине и неколико других клубова је више пута ударен у предјелу лица испред једног бара.
Након инцидента нападач је покушао да побјегне таксијем, али га је полиција убрзо зауставила и привела. Такође, локални медији наводе да је мушкарцу већ раније била изречена забрана приласка уругвајском фудбалеру због претходних пријетњи.
Иза свега се наводно крије опсесија турском глумицом и моделом Деврим Озкан, која је раније повезивана са фудбалером Галатасараја. Нападач, идентификован као Бурак Доан, већ је раније имао сукобе са Тореиром и његовим возачем, а напад је, како се наводи, био унапријед испланиран.
Послије хапшења, осумњичени је наводно признао мотиве полицији.
"Када сам прије око годину дана видио фотографије Деврим Озкан са њим, почео сам да га мрзим", рекао је нападач истражитељима, преносе турски медији.
Тореира иза себе има веома успјешан период у Галатасарају. Искусни везиста освојио је четири титуле првака Турске, а клуб из Истанбула и ове сезоне успио је да одбрани трон, пошто је у завршници шампионата сачувао предност у односу на великог ривала Фенербахче, преноси Спортињо.
