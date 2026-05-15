Logo
Large banner

Познати фудбалер крвнички претучен због славне глумице

Аутор:

АТВ
15.05.2026 09:13

Коментари:

0
Лукас Тореира из Галатасараја слави након што је постигао трећи гол за свој тим током утакмице турске Суперлиге између Галатасараја и Фенербахчеа у Истанбулу, Турска.
Фото: Tanjug/AP Photo/Khalil Hamra (STF)

Фудбалер Галатасараја Лукас Тореира (30) доживио је непријатност у Истанбулу, пошто је нападнут испред једног тржног центра у Бејоглуу.

Уругвајски везиста наводно је био у друштву пријатеља када му је пришао мушкарац и физички га напао.

Према писању угледног британског портала "Сан", који се позива на турске медије, бивши играч Арсенала, Атлетико Мадрида, Фиорентине и неколико других клубова је више пута ударен у предјелу лица испред једног бара.

Након инцидента нападач је покушао да побјегне таксијем, али га је полиција убрзо зауставила и привела. Такође, локални медији наводе да је мушкарцу већ раније била изречена забрана приласка уругвајском фудбалеру због претходних пријетњи.

Иза свега се наводно крије опсесија турском глумицом и моделом Деврим Озкан, која је раније повезивана са фудбалером Галатасараја. Нападач, идентификован као Бурак Доан, већ је раније имао сукобе са Тореиром и његовим возачем, а напад је, како се наводи, био унапријед испланиран.

Послије хапшења, осумњичени је наводно признао мотиве полицији.

"Када сам прије око годину дана видио фотографије Деврим Озкан са њим, почео сам да га мрзим", рекао је нападач истражитељима, преносе турски медији.

Тореира иза себе има веома успјешан период у Галатасарају. Искусни везиста освојио је четири титуле првака Турске, а клуб из Истанбула и ове сезоне успио је да одбрани трон, пошто је у завршници шампионата сачувао предност у односу на великог ривала Фенербахче, преноси Спортињо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лукас Тореира

ФК Галатасарај

Напад на фудбалера

Деврим Озкан

Туча

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кристијан Шмит излази из аута и хода.

БиХ

Арлаки: Шмит може бити процесуиран

1 ч

1
Србија ће своју понуду за НИС дати МОЛ-у до краја дана

Србија

Србија ће своју понуду за НИС дати МОЛ-у до краја дана

1 ч

0
Ратко Младић

Република Српска

Младић: Стање генерала катастрофално, он умире везан за кревет

2 ч

0
Бочни поглед на жену која прегледа шарену модну колекцију у модерној продавници.

Стил

Одјећа у овој боји брише умор са лица: За једну нијансу то никада не бисмо рекли

2 ч

0

Више из рубрике

Главни тренер Милана, Масимилијано Алегри, реагује током фудбалске утакмице Серије А између Милана и Удинезеа, у Милану, Италија, субота, 11. април 2026.

Фудбал

Жестока свађа Алегрија и Ибрахимовића

19 ч

0
Саво Милошевић

Фудбал

Саво Милошевић више није тренер Жељезничара

23 ч

1
Зрињски

Фудбал

Зрињски освојио Куп БиХ

1 д

0
Меч бенфика реал мадрид

Фудбал

Преговори у завршној фази: Мурињо ускоро преузима Реал Мадрид

1 д

0

  • Најновије

10

49

Вујић: Свим правним и дипломатским средствима штитићемо људска права генерала Младића

10

46

Пао двојац у Бањалуци: Заплијењено 1,5 килограма марихуане

10

42

Пет ронилаца из Италије погиуло током експедиције

10

31

Детаљи тешког судара аутобуса и аутомобила: Повријеђене двије особе

10

24

Мушкарац у БиХ ухапшен због дјечије понографије: Пронађено више од 250 снимака и фотографија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner