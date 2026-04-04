Опет промјена времена у Српској

Након кишног и хладног времена чини се да нас очекује сунчани период. У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ у понедјељак, 6. априла, углавном ће бити сунчано уз пролазну облачност и топлије од просјека.
Увече ће се умјерено наоблачење од сјевера ширити ка свим крајевима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха од један до шест степени Целзијусових, на југу до девет, у вишим предјелима од минус један, а максимална од 18 до 25, у вишим предјелима од 13.
У уторак ће бити сунчано и топло вријеме уз промјенљиву облачност. Минимална температура ваздуха од три до 10, у вишим предјелима од минус један степен.
Максимална температура ваздуха од 17 до 24 степена, у вишим предјелима од 14 степени.
У сриједу ће у Српској бити сунчано уз малу до умјерену облачност.
Минимална температура ваздуха од један до седам степени Целзијусових, на југу до 10, у вишим предјелима од минус два степена.
Максимална температура ваздуха од 14 до 20 степени, у вишим предјелима од 10 степени Целзијусових.
