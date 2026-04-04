Опет промјена времена у Српској

Аутор:

АТВ
04.04.2026 16:38

Бањалука
Након кишног и хладног времена чини се да нас очекује сунчани период. У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ у понедјељак, 6. априла, углавном ће бити сунчано уз пролазну облачност и топлије од просјека.

Увече ће се умјерено наоблачење од сјевера ширити ка свим крајевима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха од један до шест степени Целзијусових, на југу до девет, у вишим предјелима од минус један, а максимална од 18 до 25, у вишим предјелима од 13.

У уторак ће бити сунчано и топло вријеме уз промјенљиву облачност. Минимална температура ваздуха од три до 10, у вишим предјелима од минус један степен.

Максимална температура ваздуха од 17 до 24 степена, у вишим предјелима од 14 степени.

У сриједу ће у Српској бити сунчано уз малу до умјерену облачност.

Минимална температура ваздуха од један до седам степени Целзијусових, на југу до 10, у вишим предјелима од минус два степена.

Максимална температура ваздуха од 14 до 20 степени, у вишим предјелима од 10 степени Целзијусових.

Временска прогноза

Вријеме

Сунце

Бањалука

Прочитајте више

Доналд Трамп

Свијет

Јака пријетња Трампа: "Остало им је 48 сати, креће пакао"

1 д

1
Човић јавно критиковао Обрадовића послије пораза у дербију

Кошарка

Човић јавно критиковао Обрадовића послије пораза у дербију

1 д

0
Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.

Економија

Рекордно висока цијена дизела у Њемачкој

1 д

0
Сахрана Маринка Бјелице

Друштво

Сахрањен Маринко Бјелица, отац троје погинулих бораца Војске Републике Српске

1 д

0

Више из рубрике

Сахрана Маринка Бјелице

Друштво

Сахрањен Маринко Бјелица, отац троје погинулих бораца Војске Републике Српске

1 д

0
Ненад Митрић (33) и његова супруга Недељка Митрић (32) погинули у саобраћајној несрећи која се код Брода у мјесту Ново Село.

Друштво

Привредник поклања стан дјеци настрадалих Митрића и покреће акцију: Три дјетета, три стана

1 д

6
Пруга на дионици пута између Шњеготине и Укрине

Друштво

Затворена дионица пруге између Шњеготине и Укрине

1 д

0
Регионални пут Добој Модрича оштећење због клизишта

Друштво

Ниво Босне у опадању, пут у насељу Врањак и даље затворен

1 д

0

08

37

Вујичић: ЦИК дјелује на граници закона и нарушава интегритет избора

08

34

Аутобус ударио бициклисту у Бањалуци

08

27

Дојаве о бомбама у двије бањалучке школе

08

26

Инспекције изрекле 450.000 КМ казни због маржи

08

17

БиХ у фокусу међународног пословног форума у кинеском граду Вухану

