Аудио-визуелни центар Републике Српске обиљежио пет година рада

АТВ
25.04.2026 21:40

Јубилеј Аудио-визуелног центра Републике Српске: Пет година „Наших прича“
Аудио-визуелни центар Републике Српске, под симболичним називом "Наше приче: 5 година", обиљежио је пет година рада.

Вишедневни програм обиљежавања петогодишњице рада Центра завршио је данас.

У крцатој сали Кина „Палас“, публика је имала прилику да погледа краткометражне филмове подржане од стране Центра: "Здраве руке" редитеља Стефана Томића, "Земља живих" редитеља Бошка Крљаша и "Срећни празници, Олга" редитељке Саре Радусиновић.

