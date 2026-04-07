Крај "Државног посла“ послије 14 година емитовања?

Емитовање популарног хумористичног серијала „Државни посао“ прекида се након 14 година, пошто аутори нису добили уговор за нову сезону, што су и сами навели у видеу симболично названом „The End?“.
Након 14 година емитовања и више од 2.500 епизода, умјесто нове епизоде гледаоце "Државног посла" на њиховој Фејсбук страници дочекала је ова тужна порука.
Никола Шкорић, Димитрије Бањац и Дејан Ћирјаковић у кратком видеу саопштили су да нису добили уговор за нову сезону, те да слиједи пауза, можда "баш велика".
"Шта рећи, ево није прошло 14 година, ни 2.545 епизода, а ми смо дошли у ситуацију да правимо малу паузу или баш, баш, баш велику паузу. Шта ћеш...", казао је Никола Шкорић, гледаоцима “Државног посла” познат као Драган Торбица.
Дејан Ћирјаковић - Бошкић, захвалио се публици на 14 година безрезервне подршке.
"Једноставно, уговор је истекао, нисмо добили нови и то баш у моменту кад сам у личној карти хтио да промијеним име у Бошкић", поручио је Ћирјаковић.
Сличну поруку имао је и Димитрије Бањац, који игра лик симпатичног главног архиватора Ђорђе Чварков.
"То би било то. Хвала вам за све ове године што сте нас гледали. Једва чекамо да се видимо поново”, навео је он.
Државни посао почео је да се емитује у септембру 2012. године на Радио-телевизији Војводине, а тројац, који је иза себе већ имао рад на серијалима Ноћна смена и Велика Србија, стекао је популарност тумачећи запослене у архивском одјељењу државне фирме, поигравајући се са устаљеним стереотипима Војвођана, дођоша и младог Србијанца, преноси 021.rs.
Режију је радио Стојче Столески, док је сарадник на сценарију био Младен Урдаревић.
Током година, Чваркову, Торбици и Бошкићу прикључивали су се и други ликови, попут спремачице Јагоде (Тања Пјевац) и вампира грофа Секерешија (Срђана Тимарова), који је касније постао Крајишник Дане. Ту је и поштар Душко (Владан Граховац Гринго).
Гостујуће улоге имали су и Никола Јокић, Џон Чалис (Бојси из Мућки), Сека Саблић, Зоран Цвијановић, Лане Гутовић, Звонко Богдан који је позајмио глас Лази Малиначком, Никола Ђуричко, Предраг Даниловић, Зоран Кесић, Миња Субота, те бројне друге познате личности.
Осим догодовштина о Торбици, Чваркову, Бошкићу, Баби, Жики, Фрау Шиловички, директорима Добросављеву и Марјановићу, Смиљки, Милици, Радету Корњачи и другима, поједине епизоде биле су конципиране тако да су директна посвета углавном људима из свијета уметности који су преминули.
Неколико година након емитовања на РТВ-у, серијал је почео премијерно да се емитује на СуперстарТВ каналу Телекома Србија.
Екипа је током година реализовала неколико новогодишњих специјала, али и представа. Државни посао је на велика врата вратио скеч комедију на мале екране у Србији, што је потом довело и до стварања нових серијала.
