Умрла Марија Крпан

Глумица Марија Крпан преминула је у 72. години. Тужну вијест објавило је ХНК у Вараждину, чија је била дугогодишња чланица.
"С дубоком тугом у срцу смо примили вијест да нас је јутрос напустила дугогодишња чланица ансамбла ХНК у Вараждину Марија Крпан. Осим по многобројним улогама, памти ћемо је по њезином вједром духу који није губила до задњег тренутка. Искрена сућут цијелој породици, пријатељима и колегама, а драгој Марији хвала на свему и срећан пут на неко боље мјесто", пише у објави на Фејсбуку.
Марија Крпан имала је успјешну каријеру. Гледали смо је у остварењима "Ларин избор", "Под сретном звијездом", "Мамутица", "Бибин свијет", "Закон љубави" и "Наша кућица, наша слободица".
