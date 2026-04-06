Умрла Марија Крпан

АТВ
06.04.2026 13:13

Фото: Pixabay

Глумица Марија Крпан преминула је у 72. години. Тужну вијест објавило је ХНК у Вараждину, чија је била дугогодишња чланица.

"С дубоком тугом у срцу смо примили вијест да нас је јутрос напустила дугогодишња чланица ансамбла ХНК у Вараждину Марија Крпан. Осим по многобројним улогама, памти ћемо је по њезином вједром духу који није губила до задњег тренутка. Искрена сућут цијелој породици, пријатељима и колегама, а драгој Марији хвала на свему и срећан пут на неко боље мјесто", пише у објави на Фејсбуку.

Марија Крпан имала је успјешну каријеру. Гледали смо је у остварењима "Ларин избор", "Под сретном звијездом", "Мамутица", "Бибин свијет", "Закон љубави" и "Наша кућица, наша слободица".

(24 сата)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Ива Штрљић

Сцена

"Деси се да вам се дијете не догоди" Наша глумица (48) отворено о мајчинству

2 седм

0
Глумица "срушила" интернет: Ново провокативно издање Меган Фокс

Сцена

Глумица "срушила" интернет: Ново провокативно издање Меган Фокс

2 седм

0
Џесика Алба

Сцена

"Изгледа као да има двадесетак година": Славна глумица привукла највећу пажњу

2 седм

0
Ruža cvijet

Култура

Преминула позната глумица: Глумила у серији ''Круна''

3 седм

0

Више из рубрике

Познати глумац пронађен мртав у стану

Култура

Познати глумац пронађен мртав у стану

1 седм

0
Преминуо чувени глумац: Познат по улогама у Топ Гану и Повратку у будућност

Култура

Преминуо чувени глумац: Познат по улогама у Топ Гану и Повратку у будућност

1 седм

0
Радоје Чупић

Култура

Радоје Чупић ће бити кремиран: Познато вријеме и мјесто посљедњег испраћаја чувеног глумца

1 седм

0
Радоје Чупић

Култура

Преминуо Радоје Чупић

2 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

38

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

07

33

Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

07

25

Хороскоп за уторак: Дан одлука за Овна и изненађења за Водолију

07

15

Данас славимо Благовијести! Ако урадите ово имаћете јако лошу годину

07

12

Вечерас истиче ултиматум

