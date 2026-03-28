Преминуо чувени глумац: Познат по улогама у Топ Гану и Повратку у будућност

Аутор:АТВ
28.03.2026
13:46
Коментари:0
Амерички глумац Џејмс Толкан, најпознатији по улози строгог професора Стрикланда у филмској трилогији Повратак у будућност и команданта Стингера у филму Топ Ган, преминуо је у 94. години.
Вијест о смрти глумца потврдио је његов менаџмент.
Толкан је преминуо 26. марта 2026. године у мјесту Саранак Лејк у америчкој савезној држави Њујорк.
Џејмс Толкан остао је упамћен као један од најпрепознатљивијих "строго-ауторитативних“ ликова у америчкој кинематографији.
Највећу популарност стекао је улогом директора Стрикланда у трилогији "Повратак у будућност“, у режији Роберта Земекиса. Његов лик био је познат по томе што је ученике, укључујући Мартија Мекфлаја (кога је тумачио Мајкл Џеј Фокс), често називао "љењивцима“.
Толкан је ову улогу поновио и у наставцима, укључујући и занимљив детаљ у трећем дијелу, гдје је тумачио претка свог оригиналног лика.
Поред тога, остварио је запажену улогу команданта Тома "Стингера“ Џардијана у филму "Топ Ган“, гдје је играо надређеног лика ког тумачи Том Круз.
James Tolkan ('Back to the Future', 'Top Gun') has sadly died 💔— CoveredGeekly (@CoveredGeekly) March 27, 2026
He was 94 🕊️ pic.twitter.com/SpM9CCcmbV
Током каријере, Толкан је сарађивао са познатим редитељима, међу којима се истиче Сидни Лумет. Играо је у филмовима попут "Серпико“ (1973) уз Ал Паћина, "Принц града“ (1981) и "Породични посао“ (1989), где је тумачио судију.
Био је и дио оригиналне поставе представе Гленгари Глен Рос на Бродвеју, која је деценијама касније доживјела нову поставку са познатим глумцима.
На филму и телевизији активно је радио све до 2011. године.
Толкан је рођен у савезној држави Мичиген, а након развода родитеља дјетињство је провео у више градова, да би средњу школу завршио у Аризони 1949. године.
Током Корејског рата служио је у америчкој морнарици, након чега се преселио у Њујорк, гдје је студирао глуму код чувених педагога Стела Адлера и Ли Страсберга, преноси "Жена Блиц".
Седамдесетих година први пут је посетио област Лејк Плесида са супругом Пармели, са којом је био у браку 54 године. Касније су тамо изградили дом, гдје је Толкан проводио године окружен уметнинама које је сакупљао током живота.
Иза себе је оставио супругу Пармели и три братанице.
Породица је замолила све који желе да одају почаст глумцу да донирају средства организацијама за заштиту животиња, јер је Толкан био велики љубитељ животиња.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
31
16
29
16
20
16
17
16
07
Тренутно на програму