Logo
Large banner

У Српску стиже два метра снијега: Разочаравајућа најава метеоролога

Аутор:

АТВ

28.03.2026

13:20

Коментари:

0
Снијег у Теслићу
Фото: Фејсбук

Временске прилике у БиХ више подсјећају на средину јануара, него на доба године у којем се налазимо.

Снијег који је почео прексиноћ, на многим локалитетима је нападао као усред зиме.

Међутим, метеоролози упозоравају да то није све што ће нам овај талас захлађења и падавина донијети.

Према неком прогнозама, у појединим дијеловима БиХ обилан снијег тек се очекује.

"На Хајдучким водама код Теслића метар снијега. До понедјељка ујутру на овом подручју и до близу 2 метра снијега“, објављено је на Фејсбук страници БХметео.

Метеоролошке прогнозе показују да све до око 11. априла сигурно остајемо у режиму релативно хладног времена, са честим падавинама.

Краћа пауза у падавинама је могуће почетком сљедеће седмице, али би од уторка нови упад влажног и нестабилног ваздуха могао условити следећу циклогенезу. Тај циклон би од 2. до 5. априла могао донијети обилне падавине и нови планински снијег.

"У овом моменту, сигнала за стабилизацију и конкретније отопљење нема барем до 11. априла. У том период се очекују и обилније падавине“, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.

По неким прогнозама, цијела прва половина априла проћи ће у хладном времену са падавинама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Снијег

невријеме

Теслић

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner