У Српску стиже два метра снијега: Разочаравајућа најава метеоролога

28.03.2026
Временске прилике у БиХ више подсјећају на средину јануара, него на доба године у којем се налазимо.
Снијег који је почео прексиноћ, на многим локалитетима је нападао као усред зиме.
Међутим, метеоролози упозоравају да то није све што ће нам овај талас захлађења и падавина донијети.
Према неком прогнозама, у појединим дијеловима БиХ обилан снијег тек се очекује.
"На Хајдучким водама код Теслића метар снијега. До понедјељка ујутру на овом подручју и до близу 2 метра снијега“, објављено је на Фејсбук страници БХметео.
Метеоролошке прогнозе показују да све до око 11. априла сигурно остајемо у режиму релативно хладног времена, са честим падавинама.
Краћа пауза у падавинама је могуће почетком сљедеће седмице, али би од уторка нови упад влажног и нестабилног ваздуха могао условити следећу циклогенезу. Тај циклон би од 2. до 5. априла могао донијети обилне падавине и нови планински снијег.
"У овом моменту, сигнала за стабилизацију и конкретније отопљење нема барем до 11. априла. У том период се очекују и обилније падавине“, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.
По неким прогнозама, цијела прва половина априла проћи ће у хладном времену са падавинама.
