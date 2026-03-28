Обустављен саобраћај на Бањ Брду

Извор:
СРНА
28.03.2026
12:24
Саобраћај је обустављен на путном правцу Бијељина - Тузла на локалитету Бањ Брдо због попријечених теретних возила, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.
Због снијега на коловозу, у прекиду је одвијање саобраћаја за теретна моторна возила на магистралном путу Сарајево-Рогатица преко Романије.
Регион
Приколица камиона се преврнула од силовитог удара вјетра
На путном правцу Подграци - Мраковица обустава је собраћаја због обрушених грана са дрвећа и снијега на коловозу.
Из АМС су навели да је због већег одрона у прекиду одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Лопаре, на дионици Тобут-Вукосавци, код каменолома.
Због изливања воде на коловоз, у прекиду је одвијање саобраћаја на путу Тутњевац-Бобетино Брдо.
У прекиду је одвијање саобраћаја на локалном путу између Доње и Горње Крћине, општина Угљевик, због изливања ријеке Домане.
Регион
Полиција на прелазу заплијенила 21 килограм марихуане
И на осталим путевима у Републици Српској саобраћај се одвија отежано или успорено.
Из АМС посебну пажњу скрећу на дионице у вишим предјелима и преко планинских превоја, гдје на коловозу има снијега, те издвајају дионице Бањалука-Мркоњић Град преко Мањаче и Бањалука-Кнежево.
Осим одрона, постоји и опасност од обрушавања дрвећа или грана на коловоз.
Из АМС додају да је неопходна максимално опрезна вожња, уз обавезно посједовање зимске опреме.
У Федерацији БиХ због изливања воде на коловоз,обустављен је саобраћај на путевима Орманица-Градачац, Церик-Дубраве код пијаце "Аризона", Вучковци-Грачаница и Градачац-Кереп.
На дионицама Кључ-Босански Петровац-Бихаћ, Босански Петровац-Дрвар и Караула- Ступари на снази је забрана саобраћаја за теретна возила.
Република Српска
Огласила се Цивилна заштита Српске: Ево гдје су највећи проблеми
Због осипања каменог материјала, једном траком се саобраћа на Нишићима.
Путне службе раде на санацији и чишћењу одрона.
Преко превоја Комар, Ростово, Макљен, Копривница и Купрес отежано саобраћају путничка возила, док теретна возила морају имати постављене ланце.
