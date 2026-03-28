Logo
Large banner

Обустављен саобраћај на Бањ Брду

Извор:

СРНА

28.03.2026

12:24

Коментари:

0
Обустављен саобраћај
Фото: Вибер / Илустративна фотографија

Саобраћај је обустављен на путном правцу Бијељина - Тузла на локалитету Бањ Брдо због попријечених теретних возила, саопштено је из Ауто-мото савеза (АМС) Републике Српске.

Због снијега на коловозу, у прекиду је одвијање саобраћаја за теретна моторна возила на магистралном путу Сарајево-Рогатица преко Романије.

На путном правцу Подграци - Мраковица обустава је собраћаја због обрушених грана са дрвећа и снијега на коловозу.

Из АМС су навели да је због већег одрона у прекиду одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Лопаре, на дионици Тобут-Вукосавци, код каменолома.

Због изливања воде на коловоз, у прекиду је одвијање саобраћаја на путу Тутњевац-Бобетино Брдо.

У прекиду је одвијање саобраћаја на локалном путу између Доње и Горње Крћине, општина Угљевик, због изливања ријеке Домане.

И на осталим путевима у Републици Српској саобраћај се одвија отежано или успорено.

Из АМС посебну пажњу скрећу на дионице у вишим предјелима и преко планинских превоја, гдје на коловозу има снијега, те издвајају дионице Бањалука-Мркоњић Град преко Мањаче и Бањалука-Кнежево.

Осим одрона, постоји и опасност од обрушавања дрвећа или грана на коловоз.

Из АМС додају да је неопходна максимално опрезна вожња, уз обавезно посједовање зимске опреме.

У Федерацији БиХ због изливања воде на коловоз,обустављен је саобраћај на путевима Орманица-Градачац, Церик-Дубраве код пијаце "Аризона", Вучковци-Грачаница и Градачац-Кереп.

На дионицама Кључ-Босански Петровац-Бихаћ, Босански Петровац-Дрвар и Караула- Ступари на снази је забрана саобраћаја за теретна возила.

Због осипања каменог материјала, једном траком се саобраћа на Нишићима.

Путне службе раде на санацији и чишћењу одрона.

Преко превоја Комар, Ростово, Макљен, Копривница и Купрес отежано саобраћају путничка возила, док теретна возила морају имати постављене ланце.

Подијели:

Тагови :

обустава саобраћаја

Бијељина

Tuzla

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Електро Бијељина

Градови и општине

Екипе Електро Бијељине на терену: Снијег узроковао мање кварове

4 ч

0
Требиње вертикал трка

Градови и општине

Завршена Требиње вертикал трка - ово су побједници

4 ч

0
Поплаве у Приједору, заплављене стотине објеката

Градови и општине

Погледајте ситуацију у Приједору: Заплављене стотине објеката

5 ч

0
Мирослав Крнета

Градови и општине

Приједор: Заплављено између 350 и 400 кућа и помоћних објеката

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

36

Драма на ауто-путу: Полиција јурила дрогираног возача у украденом возилу

16

31

Драматично у Приједору: Вода носила ауто и возача

16

29

Захарова: Западна Европа ће бити жртва ако Зеленски добије атомско оружје

16

20

Венс: САД ће ускоро изаћи из рата са Ираном

16

17

Терапеути савјетују да је ово најлакши начин да се преболи раскид

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner