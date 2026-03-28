Огласила се Цивилна заштита Српске: Ево гдје су највећи проблеми

ATV

28.03.2026

12:02

Расте Уна у Новом Граду
Ријеке на подручју Подручног центра Цивилне заштите Бањалука испод су квота редовне одбране од поплава и имају тенденцију пораста, док је и у источном и западном дијелу Републике Српске у квару више далековода, због чега нека подручја немају струје, речено је Срни у Републичкој управи цивилне заштите.

У Костајници су се појавиле подземне воде у неколико подрума и кућа, рекла је Срни помоћник директора Сектор за организацију, планирање и обуку Републичке управе цивилне заштите Биљана Пајић.

Ријека Уна је у порасту сваких сат времена од три до четири центиметра, а водостај на посљедњем мјерењу износи 318 центиметара, што је 22 центиметра испод квоте редовне одбране од поплава.

"Стање је уредно и нема проблема. Подземне воде су се појавиле у неколико подрума у неколико кућа", рекла је помоћник директора Сектор за организацију, планирање и обуку Управе цивилне заштите Републике Српске.

Према њеним ријечима, у Лакташима је стање уредно, али екипе прате ситуацију на неколико бујичних потока.

"У Новом Граду је стање уредно, упаљени су колектори за подземне воде јутрос у 2.30 часова", рекла је Пајићева и истакла да је седам далековода у квару, али да су ријеке Сана и Уна у својим коритима.

Она је потврдила да су у Приједору подземне и површинске воде заплавиле око 400 кућа на различитим локацијама, а да су се у Костајници појавиле подземне воде у неколико подрума и кућа.

"Према јутрошњем редовном хидролошком билтену водостаји свих ријека на подручју које покрива Подручни центар Цивилне заштите Бањалука су испод квота редовних одбрана од поплава и имају тенденцију пораста", навела је Пајићева.

Она је нагласила да су у Приједору подземне и површинске воде заплавиле око 400 кућа на различитим локацијама.

"Вода је ушла гараже и подрумске просторије. Ватрогасне екипе су на терену а Градски штаб за ванредне ситуације Града Приједор је прогласио синоћ први степен приправности одбране од поплава. Механизација је распоређена на критичним локацијама а ријека Сана је у свом кориту", навела је Пајићева.

"Према извјештајима подручних одјељења Цивилне заштите снијег је проузроковао нестанке електричне енергије и застоје на путевима", навела је Пајићева.

Кад је ријеч о општини Пале, према информацијама подручног одјељење Цивилне заштите Соколац биле су двије интервенције на уклањању палих стабала на Беговини и у Двориштима.

Пајићева је рекла да су због снијега у квару далеководи и да нема струје у дијелу Источног Сарајева, Калиновика и Фоче.

"Из подручног одјељења Билећа добили смо информацију да је без напајања електричном енергијом далековод Лађевићи - Корита и квар би требао бити уклоњен у току дана. Без напајања електричном енергијом је и дио далековода `Лука`" додала је Пајићева.

